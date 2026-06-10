今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米５月消費者物価指数（ＣＰＩ）の結果に左右されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円５０～１６０円９０銭。



米５月ＣＰＩは前年同月比で４．２％の上昇が予想されている。４月の同３．８％上昇からは加速が見込まれている。市場でのインフレ懸念が高まれば、先行きの米利上げ観測を一段と強めることなり、ドル高・円安要因に働きそうだ。４月３０日につけた円の年初来安値の１６０円７２銭近辺を更新した場合、政府・日銀による為替介入も意識されるだけに、米ＣＰＩ発表後は神経質な値動きとなることも予想される。



出所：MINKABU PRESS