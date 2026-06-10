俳優の吉瀬美智子さんが6月10日、自身のインスタグラムを更新。滞在先でのリラックスしたオフショット動画を公開し、反響を呼んでいます。

【写真を見る】【 吉瀬美智子 】 高級ホテルでの“自撮り動画”に反響 ドラマの役作りで髪切れず「中途半端な長さになってきて毎日のスタイリングに苦戦中」





投稿によると、撮影場所は「ザ・リッツ・カールトン福岡」。白いTシャツ姿の吉瀬さんが、室内を移動しながら自撮りする様子を収めた動画となっています。









吉瀬さんは投稿のなかで、髪を伸ばし中であることを報告。「ドラマの役柄のため切れないので、中途半端な長さになってきて毎日のスタイリングに苦戦中」と、髪型維持の苦労をユーモアを交えながら明かしました。









動画では、ベッドルームやリビングスペースなどを紹介しながら、右手を顔の前にかざしたり、カメラに向かって手を振ったりと、様々なポーズを披露。最後はピースサインで締めくくるなど、終始リラックスした表情を見せています。









この投稿に、「伸ばしかけでもめちゃくちゃ素敵」「吉瀬さん可愛いからショートなら何でも似合います」「ショートヘアも セミロングでも 似合いますよ」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】