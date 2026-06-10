杉谷拳士氏がインスタグラム更新

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は、5月末に右大腿裏を痛めて戦線離脱中。復帰を目指す大砲の近況が日本時間10日、元プロ野球選手から伝えられた。

青空の本拠地レート・フィールド、村上の隣でガッツポーズで笑みを浮かべているのは、元日本ハムの杉谷拳士氏だった。

同氏は日本時間10日、自身のインスタグラムを更新。「ホワイトソックス・村上宗隆選手と」と記し、「今回はリハビリ中ということもあり、プレーする姿を見ることは叶いませんでしたが、お会いできただけでも特別な時間でした」とつづった。

さらに「苦しい時期を乗り越え、再びグラウンドで躍動する姿を見られる日を楽しみにしています」と期待を込めると、ファンも反応した。

「村上選手の元気そうな顔が見れて嬉しいです！」

「村上選手とお会いできましたか」

「元気でなによりです。復帰楽しみにしております」

村上はメジャー1年目の今季、開幕から大活躍を見せ20本塁打、41打点でチームを牽引していた。5月29日（日本時間同30日）のタイガース戦で右大腿裏を痛め、翌30日（同31日）に負傷者リスト（IL）に入った。



（THE ANSWER編集部）