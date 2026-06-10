ここのところ、物価の上昇が続き、家計のやりくりに苦心されている方も多いのではないでしょうか。

日本では、今から半世紀以上前の高度成長期や、中東戦争に端を発する「石油危機」のときにも物価が急上昇する局面があり、読売新聞朝刊の投書欄「気流」にも物価高を嘆く投書が寄せられています。記者の心に刺さった投書を紹介する「ササる投書」、今回のテーマは「物価高」です。（※投稿者の年齢や職業などは掲載当時。紙面では実名で掲載）

いい内職ないかしら １時間平均１００円とは

最近の物価高と内職について、２人の幼児を持つ主婦として一言。

私どもは３年前、ローンを利用して、やっとマイホームの頭金を払い、現在に至っています。生活はギリギリで、内職を三つやってみました。

まず、人形を作る仕事と海外輸出向きのクリスマス用品の内職。ところが、接着剤を使うので子供の体によくないとのことで、やめました。

二つ目はトランジスターやカセットの組み立て。しかし、１か月に１０日も仕事のない日があり、結局やめました。三つ目はヘッドホンのハンダづけ。これも石油不足のあおりで材料不足のうえ、一度にできる量もせいぜい２、３００円という安さでした。

私は編み物の資格もあり、また９年余の事務経験もあります。しかし、勤めに出たくても幼児２人をかかえては、思うにまかせません。

しかも最近の物価高。今日も家計簿を見てため息をついています。内職をやっても１時間平均１００円という安さ。勤めたくてもできない現状。ああ、少しは家計の足しになる内職はないものでしょうか。（３０歳・主婦＝埼玉県、１９７４年３月５日掲載）

物価高に追いつく老人対策を

最近は共かせぎなどで、家計をやりくりしている家庭が多くなっていると言われます。米価が上がれば物価も上がることでしょう。そうなれば暮らし向きは苦しくなりましょう。

１５年間かかって貯金したトラの子が、わずか３年の生活費にしかならないようです。私は定年退職したものですが、老後の経済生活を考えると不安でたまりません。１９７０年には景気は上昇するそうですが、物価も相当上昇するといわれています。わずかな貯金や年金も焼け石に水でありましょう。経済的に自衛力を年とともに失っていく老人はどう生きていけばよいのか悩みはつきません。

核家族とかマイホームとかききますが、家族生活は大きくゆれ動いております。老人ホーム、生活保護などだけでは解決できそうにありません。急変する世の中でただおろおろしている老人を守る対策はどうなっているのでしょうか。（５６歳・療養者＝埼玉県、１９６８年８月２日掲載）

働く８６歳 胸が痛む 物価高に月３０００円弱の年金

先日、カサ直しの老人が来た。修理してもらいながら話をすると「東京から来た」といい、都からもらったという優待乗車券を見せてくれた。それには８６歳とあった。

思わず「家族の方は？」と聞いてしまってからハッとしたが、「家族はいるんですけど、物価があがって生活も楽じゃないですからネ。少しでも役に立てばと思って……。国からお金はいただいているんですけど、１万１０００円ずつ年に３回なもので、何分にも……」と最後の方は少しさびしく笑いました。

ていねいに修理してくれ、最後には帽子をとって「どうもありがとうございました」と深々と頭をさげていきました。今まで８６歳になっても働くなどということは考えてもいなかっただけに、胸が痛みました。（２４歳・主婦＝千葉県、１９７４年６月８日掲載）

代議士先生、物価高の苦しみご存じか

しょうゆ会社が相次いで小売り価格３３０円、いわゆる約１８％の値上げを発表、しかもただちに実施だという。

値上げの理由が原料の輸入大豆の価格高騰となれば、昨年上がったばかりのみそもまたまた値上がりとなりそう。豆腐や納豆までも影響が出そうな気がしてならない。ミカンも一時値上げと騒がれたが、ミカンの場合は食べずとも死ぬことはあるまいが、しょうゆとなれば、塩、みそ、砂糖と共に欠かすことの出来ない調味料、使わずにすむはずもなく、台所をあずかる主婦はますます苦しい。

加速度がますにつれて台所は火の車である。代議士の先生方をわれわれ安サラリーの家庭に下宿願って、実際に生活を共にし、朝晩寝起きしてもらおうではありませんか。（４１歳・主婦＝北海道、１９７３年１月２０日掲載）

この物価高…… １００円亭主はかわいそう しめすぎはマイナスです

団地新聞で、ある主婦グループの家計簿調査を公開していました。それによると「夫のこづかい」が月平均３０００円から５０００円とあります。物価高騰の折り「百円亭主」はちゃんと現存しているのです。家計のやりくりが苦しい昨今、世のご亭主には涙ぐましいまでの協力があるのだと思います。

でも、私は家計の許す範囲内で夫がいつも分相応にゆとりあるポケット・マネーを持つように努めています。マイナス面もあるかもしれませんが、それを補って余りある効用があると考えるからです。月給袋はもとよりボーナス袋もがっちり押えて、さてそれからチビチビと再給付するのは、奥さま本位のやり方ではないでしょうか。

男は外へ出れば、「７人の敵」があるとか、たまには先輩、同僚、後輩と飲んだり、お茶に誘ったり、不意のお金も必要になってくるでしょう。人間心理とはおかしなもので、ふところに余裕があれば心にもゆとりができ、行動範囲も広くなり、ひいては仕事にも影響してくるようです。これは私の体験をご報告しているのですが、近ごろは夫の後ろ姿までさえかえって見えます。

ポケット・マネーほしさに家庭には秘密で別収入を得たり、ギャンブルに手を出したり、果ては公金横領となってはおしまい。せめて奥さま方は、ご主人とよく話し合われて、必要最小限度の「男のふところ」を心得ておくべきでしょう。（２７歳・主婦＝東京都、１９７１年２月２３日掲載）

担当記者より

就職後のほとんどの期間をデフレの時代に生きており、最近の物価上昇には、驚くとともに将来への不安を感じます。「物価と賃金の好循環」に期待しますが、どんな状況でも生き抜くバイタリティーを身につけねばと思いました。（伊藤）

「ササる投書」を随時掲載します。次回もお楽しみに！