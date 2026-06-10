国民民主党の玉木雄一郎代表がXを更新しました。

【映像】「私は松井氏と面識があります」玉木代表が説明

「【事実関係を改めて説明します】

中傷動画を発信していたと報道されている松井健氏と私との関係については、3月の週刊現代の取材に回答するなど、すでに説明してきたとおりですが、ここに改めて事実関係を説明します。

・私は松井氏と面識があります。

・私の政策や政治姿勢に賛同して応援いただいた1人であり、松井氏から紹介を受けた動画制作会社に、たまきチャンネルのコンテンツ12本（動画総数の約1％に相当）の制作を委託するなどの協力をしてもらったことがあります。

・他者や他党を誹謗中傷する動画の制作や発信を依頼したことは一切ありません。

・選挙中に対価を払ってショート動画等の配信を依頼した事実もありません。

・政治家トークンについてアイデアを聞きましたが、実際に発行されていません。

・松井氏が国民民主党のネット戦略に関与した事実もありません。

私と松井氏の関係を国民民主党の躍進に絡めて批判する方もいるようですが、選挙での躍進は、大勢の仲間が全国で声を枯らし汗を流した結果、多くの国民に政策が伝わり期待を寄せてもらえた結果です。

ショート動画等の配信だけで勝てるほど選挙は甘くありません。事実に基づく批判はお受けしますが、そうでない誹謗中傷は控えてください」

（『ABEMA NEWS』より）