カーリング女子で五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）がまさかの終戦だ。

カーリングの日本選手権４日目（１０日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）の１次リーグＡブロック第４戦では、中部電力と対戦して４―９で敗戦。通算成績１勝３敗となり、２次リーグ進出を逃した。前半の５エンド（Ｅ）を１―４で折り返す苦しい展開。第７Ｅには３点を喫し、４―７の第９Ｅに２点を追加されたところでコンシードを選択した。

今大会は２０３０年フランス・アルプス五輪代表候補決定戦を兼ねた一戦。すでにフランス・アルプス五輪代表候補決定戦の切符を手にしているＬＳは、２６〜２９年の日本選手権を制すれば、フランス・アルプス五輪の代表権を獲得するチャンスもあった。しかし、今大会の敗戦により、フランス・アルプス五輪代表候補決定戦は複数チームで争われることが決まった。

ＬＳの結果には多くのファンが反応。「結果だけ見れば悔しくてたまらない」「３戦連続コンシード負けで一次リーグ敗退とはびっくり」「中部電力に敗れてまさかが現実になってしまった」などの声が上がっている。