ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（３６）が９日（日本時間１０日）、敵地ピッツバーグでのパイレーツ戦で２安打を放ち、現役選手で最多となる通算２５００安打に達成した。

「３番・一塁」で先発出場したフリーマンは６回の第３打席で右中間に放った二塁打でリーチをかけ、打者１５人の猛攻を浴びせた７回に巡ってきた２度目の打席で中前適時打を記録。情け容赦なくこの回の１０点目を叩き出し、１２―３の大勝に貢献した。試合後、フリーマンは「ＭＬＢ公式サイト」などに「みんなが『あと５００本』と言っていたよ」とうれしそうに告白。３０００安打の偉業に向けて「明日からそのために頑張るよ」と気合を入れ直した。

一方でキャリアと年齢を重ね、さまざまな思いが去来している。４月には４人目の子供となる娘が誕生。この日のように遠征で家を空けることが多く、子供たちの成長を見届けられないもどかしさも募らせている。

５月末には米スポーツ専門サイト「アスレチック」に「あとどれくらいプレーしたいか考えが少し変わった」と打ち明け「ＦａｃｅＴｉｍｅの画面越しに娘の成長を見るのは好きじゃない。試合が終わった夜、ホテルの部屋に一人で座っていると『ああ、俺はいったい何をしているんだ？』と思ってしまうんだ」と選手と父親の狭間で揺れる思いを赤裸々に明かしていた。

当初は「４０歳」と描いていた現役生活も幕引きを前倒すことも視野に入れており、この日は「（３０００安打を）できれば達成したいけど、契約は（２０２７年までの）あと１年しか残っていない。どうなるか分からない。それに今は４人の子供もいる」と苦悩をにじませた。ベテランとなっても安定感抜群のプレーが光るフリーマンの心は揺れ続けている。