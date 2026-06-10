縦型ショートドラマ“エスドラ”橋本良亮主演『恋せよ、御曹司』 ヒロインは工藤美桜
STARTO ENTERTAINMENTがおくる縦型ショートドラマ“エスドラ”第3弾作品でA.B.C-Zの橋本良亮が主演を務める『恋せよ、御曹司』の出演者とキービジュアルが解禁された。
【写真】工藤美桜の“すっぴん”に驚きの声 「すっぴんなの!?」「これはレベチ」
橋本が演じるのは、小さな国“ソレイ王国”の第一王子・アルベルト。父親から、王位を継ぐためには結婚することが条件だと言われ、運命の出会いを信じ日本へ。そこで出会ったのは、小さな中華料理屋を1人で切り盛りする、もも（工藤美桜）。王子という身分を隠し、飲食店の配達員として接するアルベルト。少しずつ近づく2人の距離。だが、そんな2人を引き離すような計画が裏では動いておりー。
ヒロイン・もも役には、女優、モデルとして活躍中の工藤美桜。2024年に放送されたWOWOW『坂の上の赤い屋根』では、橋本と一緒に殺人を犯す女子高校生を演じたが、本作では運命の相手に。
そして王子・アルベルトに“日本の文化”や“日本のモテ”を指南する執事・バベールには小手伸也。アルベルトの父親で現国王・ジョセフにはマイケル富岡。ももの継母・曜子には小沢真珠と、個性豊かな俳優陣が脇を固める。
王子様といえば、やっぱり白馬に乗ってないと...ということになり、橋本は初めて乗馬にも挑戦。乗馬の先生からは、一般的には乗りこなすのに20日はかかると言われていたが、たった10分で乗りこなし、運動神経の良さが垣間見られた。
『恋せよ、御曹司』はエスドラ公式YouTubeにて7月1日17時より配信開始予定。
【写真】工藤美桜の“すっぴん”に驚きの声 「すっぴんなの!?」「これはレベチ」
橋本が演じるのは、小さな国“ソレイ王国”の第一王子・アルベルト。父親から、王位を継ぐためには結婚することが条件だと言われ、運命の出会いを信じ日本へ。そこで出会ったのは、小さな中華料理屋を1人で切り盛りする、もも（工藤美桜）。王子という身分を隠し、飲食店の配達員として接するアルベルト。少しずつ近づく2人の距離。だが、そんな2人を引き離すような計画が裏では動いておりー。
そして王子・アルベルトに“日本の文化”や“日本のモテ”を指南する執事・バベールには小手伸也。アルベルトの父親で現国王・ジョセフにはマイケル富岡。ももの継母・曜子には小沢真珠と、個性豊かな俳優陣が脇を固める。
王子様といえば、やっぱり白馬に乗ってないと...ということになり、橋本は初めて乗馬にも挑戦。乗馬の先生からは、一般的には乗りこなすのに20日はかかると言われていたが、たった10分で乗りこなし、運動神経の良さが垣間見られた。
『恋せよ、御曹司』はエスドラ公式YouTubeにて7月1日17時より配信開始予定。