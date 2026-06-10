◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強）

巨人・田中将大投手（３７）が１１日の楽天戦（楽天モバイル最強）で先発する。１２球団勝利と日米通算２０４勝目を懸け、移籍２年目で古巣と初対決。登板前日は敵地で最終調整し「いい状態にあると思います。さまざま思い出のある球場で、またこうして投げられることをうれしく思います」と心境を語った。

９日の第１戦は楽天時代からの同僚・則本が熱投。史上２４人目の１２球団勝利を達成した。投球を見届け「ナイスピッチングで、チームも勝って、本当に良かったと思います」。仙台のファンに向けては「たくさん背中を押してもらいましたし、ユニホームが替わって当時とは違う思いを持っている方もいらっしゃるでしょうし。『久しぶりに田中が投げる試合を見られる』と思ってくれる人もいるだろうし、本当にさまざまな方がいらっしゃると思いますけど、自分は楽しみにしてきましたので。チームを勝利に導くことができるように投げたいと思います」と意気込んだ。

前回４日のオリックス戦は小林と今季初バッテリーを組んで７回１失点と好投。かつての本拠地で自身３年ぶりのシーズン４勝目を狙う。