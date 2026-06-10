１０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、スマホ疲れした若者の間でＸ（旧ツイッター）やインスタグラムなどのＳＮＳの評価や視線から少し距離を置く「アテンション・デトックス」の動きが広がっていることを特集した。

物理的にスマホを使わないデジタル・デトックスもその中に含まれるこの動きにコメンテーターで出演の国際弁護士・清原博氏は「ＳＮＳは中毒性を起こすように作られているので、これはしようがないんですよ」と話し出すと「問題はＳＮＳに中毒性があるという危険性を説明していないプラットフォーマーと呼ばれる業者にある。実際、アメリカでは裁判になっていて、ＳＮＳを使い過ぎて鬱病になったと損害賠償を求めた裁判で裁判所から損害賠償１０億円払えという判決が出てるくらいなんです」と続けた。

その上で「だから、ＳＮＳには中毒性があるんだということを理解した上で、プラットフォーマーはそういうことを言いませんから、自分でコントロールするしかないということなので、このアテンション・デトックスは賢いやり方だと思います」と説明。自身については「私はＡＩの方に行ってしまって、すごく使ってます」と苦笑していた。