お笑いコンビ「ロッチ」が１０日、都内で行われた７月１日スタートのミュージックジャパンＴＶ（スカパー！）「【ホワイトスコーピオン完全ガイド！】初見さんいらっしゃい！〜３か月連続 推し所ぜんぶ教えます〜」の収録に出席した。

２０２３年に結成された秋元康氏プロデュースの女性アイドルグループ「ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮ」を紹介する番組。初対面だというロッチの２人はＭＣとして１０人（ＣＯＣＯは体調不良により休養中）の魅力を引き出した。

和気あいあいとトークを進めたメンバーの姿に中岡創一は「度胸があって、すごいみんなが楽しそうにやってるのをうらやましく思いました」と称賛。「こんなに人数いてトークに差し込むのは今も苦手なので」と自身と照らし合わせながらバラエティー力の高さに目を丸めた。

コカドケンタロウも「バラエティー経験ないって言ってたのに慣れてるなと。何年もやってる感じがしましたね。しゃべれるし個性あるし」と大絶賛。他のバラエティー番組でも活躍する秘訣（ひけつ）をメンバーに求められると「個性は十分に一人ずつあるので、あまりウソつかないで無理せず（個性を）出してもらえたら。そのまま出していかれたら良いなと思いますけどね」と金言を送っていた。

番組は毎月第１日曜日の「スカパー！無料の日」でも放送され、未加入者でも視聴することができる。