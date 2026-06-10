ABCテレビの大仁田美咲アナウンサーが9日、自身のインスタグラムを更新。大原女（おおはらめ）に扮した姿を公開した。



【写真】大原女がよくお似合いです

「『大原女』(おおはらめ)に変身」と投稿。大原女とは頭に柴の枝を乗せ、京都・大原から京の町まで行商に出かけた女性のこと。「newsおかえり #まなみとみさきの京散歩 ありがとうございました」とつづり、番組の企画で扮した大原女の衣装で、女優の本上まなみと並ぶ写真などを公開。「新緑が美しいこの時期に 本上さんと京都・大原を歩いてきました」と振り返った。



⁡ 「昔の大原の女性はこの格好で 京都市内まで約20kmを歩いていたそうです。」と説明し、「頭の上の柴が重くて身長が5センチくらい縮んだ感覚でした 昔の方はすごいですね、、！」と驚いた様子。「おいしい京野菜たっぷりのランチもいただき心も身体も癒される旅でした」と記した。



フォロワーからは「似合い過ぎやん」「何を着ても素敵です!」「二人とも可愛すぎる」などの声が寄せられた。



大仁田アナ2000年9月23日生まれ、25歳。兵庫県出身。神戸大学卒業後、2023年にABCテレビ入社。大学時代に全国の大学生・専門学校生の中から日本一を決めるミスコン「ミスユニバーシティ2020」で準グランプリに輝く。お酒が好きで日本ソムリエ協会が認定する日本酒の資格「SAKE DIPLOMA」を持つ。阪神タイガースの大ファン。



（よろず～ニュース編集部）