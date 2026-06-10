米大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツで活躍する李政厚（イ・ジョンフ）が大リーグの韓国人打者で最長連続安打新記録を打ち立てた。彼は勢いに乗ってナショナル・リーグの打撃王に挑戦する勢いだ。

李政厚は10日にサンフランシスコのオラクルパークで開かれたワシントン・ナショナルズ戦に5番打者右翼手として先発出場し5打数2安打2打点で活躍した。これで先月15日のLAドジャース戦から続けてきた連続安打記録を17試合に増やした。2013年に当時シンシナティ・レッズの秋信守（チュ・シンス）と2023年に当時サンディエゴ・パドレスの金河成（キム・ハソン）が残した16試合の記録を超えた、韓国人大リーガーの新たな歴史だ。2009年に当時シアトル・マリナーズのイチローが打ち立てたアジア選手最長記録である27試合連続安打までは10試合残った。

最近の李政厚は「突風」に近い安打生産能力を誇っている。前日にワシントンを相手に4安打を叩き出してナ・リーグ打撃2位タイに上がり、この日2安打を追加して単独2位になった。現在の李政厚は230打数77安打で打率0．335だ。1位のマイアミ・マリンズのオット・ロペスの0．341とは7厘差、3位のフィラデルフィア・フィリーズのブランドン・マーシュの0．332とは3厘差だ。

李政厚はシーズン初めに深刻な打撃スランプに苦しめられた。高額年俸者である彼が2割台序盤の打率に苦しみチームも下位圏でくすぶっていると現地メディアはトレードの可能性にまで言及しながら否定的な世論が形成された。しかし沈黙は長くは続かなかった。李政厚は4月の打率0．312から徐々に反騰を始め、5月中旬には打率0．313と本格的に伸び始めた。先月20日から腰の痛みで10日間試合に出られない苦しさも体験したが、復帰戦となる先月30日のコロラド・ロッキーズ戦で2塁打を含む4安打を爆発させ健在を示した。

最近の勢いはさらに怖い。李政厚の最近15試合の打率は0．533に達し、OPS（出塁率＋長打率）は1．191に達する。17試合連続安打の期間中に4安打を記録した試合が4回あり、2安打以上も8回あった。左腕と右腕どちらの投手のボールも打ち、打球方向も左中右を分かたず等しく分布する。直球と変化球、内角と外角のいずれにも強い「打撃機械」の面目を完ぺきに取り戻した。地元テレビ局NBCスポーツ・ベイエリアの中継陣は「運良く出てきた安打がない」として李政厚の打撃技術に感心した。

米スポーツ専門メディアのジ・アスレチックは「李政厚がオールスター級潜在力の定義が何か見せている。今月末までこうした姿を継続するならば、（大リーグデビュー3シーズンぶりに）初めてオールスターに選ばれる可能性が十分だ」と伝えた。同メディアはまた「李政厚は打率が高く、2塁打をたくさん叩き出す。全力疾走して脱げたヘルメットをかぶり直す姿まで、李政厚のすべての試合での場面が興味深い」と賞賛した。