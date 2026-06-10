ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したスノーボード男子ハーフパイプ、戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が９日、自身のインスタグラムで結婚したことを発表。ＳＮＳには祝福の声が殺到した。

お相手の今井胡桃さんはスノーボード女子で平昌五輪、北京五輪に出場。ミラノ・コルティナ五輪では戸塚のネイルをするなどサポートし、レース後に抱擁したり金メダルをかけたりする様子が注目されていた。

ＳＮＳでは「素敵すぎます」「こっちまで幸せな気分になりました」「末永くお幸せに」と祝福の声が続々。五輪期間中の様子から「ネイルしてくれた彼女さんですよね」「あれ？もしやお二人付き合ってると感じてました」「お付き合いされているんだと思ってました」「やっぱりそうだったんだ」という反応もあった。

また、戸塚は金メダル獲得の際、Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥのボーカル・大森元貴に似ていることや、実際にファンであることも話題となった。結婚発表の６月９日がミセス公式ファンクラブ「Ｒｉｎｇｏ Ｊａｍ」発足１０周年だったことから「発足日に合わせたのかな」「さすがＪＡＭ’Ｓです」「ダブルでおめでたい」などの声も寄せられた。

戸塚は自身のインスタグラムで、笑顔の今井さんをおんぶする２ショットを公開。「これからも２人で笑って支え合いながら、私たちらしく歩んでいきたいと思います」とつづっている。