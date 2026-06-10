食料品の消費税はどうなるのでしょうか。専門家に聞きました。

【写真を見る】食料品の消費税減税0％？1％？専門家｢物価を下げるのではなく家計支援｣ 2年後に税率を戻す際は“増税”に…国民の理解は得られる？

（野村総合研究所 エグゼクティブ・エコノミスト 木内登英さん）

Q.食料品消費税率が1%案が有力になっているが？

「できるだけ早く実施したい政府側の意向が反映していると思う」

ベースには、レジの改修にかかる時間が影響しているといいます。

0％ or 1％にした場合 物価は下がる？

そして、消費税率の0%と1%で比較すると、4人家族で想定した場合、1年間の「負担減少額」は、0%を実施すると7万1460円に。一方、1%では6万2528円で、その差は約9000円になります。





外食産業で“複雑な問題”が

（木内さん）Q.8%から1%もしくは0％にした場合、物価は下がる？「物価高対策という言葉だが、物価を下げるのではなく、物価高で痛みが出ている家計を支援する狙いが大きい」

そして、外食産業への影響について聞きました。



（木内さん）

「税率を下げるしわ寄せとしては、外食産業に打撃がいく」



しかし、ひとくちに外食産業と言っても、店内飲食のみの営業スタイルの店と、店内飲食と持ち帰り品の販売も行う店があり、複雑な問題が起こると言います。

持ち帰り品については、0%か1%のいずれかが適用されますが、店内飲食については10%のこれまで通りの税率だからです。



（木内さん）

「（店内飲食と持ち帰り）両方やっている店舗では、税率が下がるテイクアウトの売り上げは、むしろ伸びる可能性がある。店内飲食のみの店は打撃が大きいと思う。そこを区別して支援するのかという問題が出てくる」

2年後に税率を戻す際は“増税”に…

そして、実施期間が「2年間限定」ということについては、2年後に税率を元に戻す時に増税になるので、国民の理解を得られるのが難しくなってくると言います。さらに、来年4月からの実施について木内さんは…



（木内さん）

「来年4月からの税率の引き下げは、事業者や消費者の間にも混乱を引き起こす可能性がある。そこまでして急いで物価高対策をしても、目先の原油価格の上昇への対応としては間に合わないという欠点もある。消費税率引き下げの是非を考える必要がある」