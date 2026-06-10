犬をおんぶしても大丈夫？

犬を腕に抱くよりも背中におんぶした方が楽だ、という飼い主もいらっしゃるかもしれません。しかし、おんぶは犬の体に過度な負担を与えてしまう可能性が非常に高いです。

人間であれば、おんぶする側も、おんぶされる側も、楽に感じられるかもしれませんが、人間の体の構造とは異なった構造を持つ犬にとっては、不自然な体勢なのです。

犬が怪我をしたとき、体調が悪いときなど、やむを得ずおんぶしなければならない状況があるかもしれません。そのようなときは、愛犬の安全を最優先に考え、慎重に行動することが大事です。

一時的な移動手段としてはOK

犬が怪我を負ってしまったとき 地面が熱すぎるとき 人混みを移動するとき 災害時

このようなとき、ほんの短時間であれば、犬をおんぶして移動してもよいかと思います。怖がりな犬にとっては、飼い主の背中におんぶされることで、安心感を得られることがあります。

胴長短足の犬種・高齢犬・関節疾患のある犬はNG

胴長短足の犬種・高齢犬・関節疾患のある犬は、とくに首や背骨や関節への負担が大きくなります。痛める原因にもなりやすく、持病を悪化させてしまう恐れもあります。

嫌がるときは絶対にNG

普段から抱っこされることを嫌がる犬である場合、おんぶしようとすると嫌がる場合には、おんぶは非常に危険な行為であると言えます。

背中の上でジタバタと嫌がってしまうと、犬が落下する恐れがあるためです。死亡事故にも繋がる恐れのある行為であると言えます。

愛犬の体に負担をかけないためのポイント

超小型犬・小型犬の正しい抱っこの仕方

「胸」と「おしり」を同時に支えることが基本です。

例えば、片方の腕を犬の横腹辺りから胸にかけて通すことで、胸を支えることができます。そして、もう片方の腕で犬のおしりから足の辺りを支えるように抱えます。

この抱っこの仕方では、犬の体を水平に保つことができるため、首・腰・背中や関節への負担を減らすことができます。

中型犬・大型犬の正しい抱っこの仕方

犬を立たせ、飼い主は犬の側面から、片方の腕で犬の手の付け根（胸元）を支え、もう片方の腕で犬のおしりを支えます。犬の体を自分の体に密着させてから抱き上げます。

飼い主にとっては、体重10kg以上の愛犬を抱っこしながらスクワットをするようなものですので、膝や腰への負担が大きくなります。ご自身への負担にも注意が必要です。

キャスター付きのクレートに入って移動する

愛犬の移動には、キャスター付きのクレートが便利です。抱っこすることが難しい中型犬や大型犬でも安全に移動することができます。

キャスター付きであることで、飼い主への負担も少なくて済みます。

ペットカートに入って移動する

外を眺めながら移動したい犬もいるでしょう。そのような場合には、ペットカートが便利です。持ち運びにも便利な軽量で折りたたむことができるペットカートもあります。

カバーを完全に閉じてしまっても、メッシュ素材のカバーであれば、外を眺めることができます。

飼い主の姿も見えるので犬も安心できますし、愛犬の様子が分かれば飼い主も安心できます。

まとめ

抱っこすること、おんぶすることは、犬と飼い主とのスキンシップやコミュニケーションにもなる一方で、仕方を間違えると犬に過度な負担を与えてしまうことがあります。

犬は四足歩行の動物です。人間とは骨格も関節も異なった構造をしているため、おんぶをされることは、犬にとって不快な場合もあります。

犬を安全に抱っこするためには、正しい抱っこの仕方を知り、愛犬にとっての最も安全な方法で抱っこするようにしましょう。

一般的に正しいとされている抱っこの仕方も、愛犬にとっては不快なものであることがあります。愛犬の気持ちを尊重することが大切です。

(獣医師監修：寺脇寛子)