大塚『29ロティ』の生ハム3種盛りは、極薄スライスをこだわりの箸ですくって味わう

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・大塚の肉料理店『29ロティ』です。

料理に合う、食べ手のテンションが上がる物を

極薄にスライスされた生ハムをすくうために、先端はなるだけ細い方がいい。ということで、「業務用竹先細天削24センチ」を使うのが、生ハムと熱燗を楽しませる『29ロティ』。

『29ロティ』竹の先細、天削。ハムにしっくりきます

生ハム3種もりあわせ2000円

『29ロティ』生ハム3種もりあわせ 2000円 料理と箸、こだわりの釣り合いが大事

店主の江澤雅俊さんは「店の箸選びは食べやすさ、形のよさが大事ですけれど、まずは食べ手のテンションが上がること。料理のこだわりと、箸のこだわりが釣り合っていることが重要です」と話す。同業者が食べに来ると、いい箸だから業者を紹介してほしいと言われることも。

飲食店の箸あるあるは「どの場所でどの作業をしていてもお客さんが箸を落とした音はわかる。周波数があっちゃってるんでしょう」。

ご自宅では「六角形の普通の塗り箸です」

『29ロティ』店主 江澤雅俊さん

店主：江澤雅俊さん「先の細い物を探して見つけたこだわりの箸で、生ハムを挟むとおいしいです！」

『29ロティ』

大塚『29ロティ』

［店名］『29ロティ』

［住所］東京都豊島区大塚3-34-4櫻ビル1階

［電話］03-6902-1294

［営業時間］18時〜23時

［休日］火

［交通］JR山手線大塚駅南口から徒歩1分

撮影／小島昇、取材／輔老心

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、お箸にこだわる店が提供する絶品料理の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『29ロティ』の「生ハム3種もりあわせ」がコレ！料理と箸…こだわりの釣り合いを大切にしている（5枚）