「胸が張り裂ける思いだ」オランダ代表から離脱した24歳DFが心境を綴る「チームメイトが最高のパフォーマンスを発揮することを願っている」
無念の離脱後、想いを明かした。
オランダサッカー協会（KNVB）は現地６月８日、北中米ワールドカップに臨むオランダ代表に選出されていたユリエン・ティンベル（アーセナル）が、本大会を欠場すると発表した。
所属クラブのアーセナルでも主力として活躍するティンベルは、３月中旬から鼠径部の怪我で戦列を離れ、５月30日のチャンピオンズリーグ決勝で復帰していた。
しかし、KNVBの医療チームは、鼠径部の負傷は十分に回復しておらず、Ｗ杯を戦い抜けるコンディションに達していないと判断。24歳DFはチームを離れることになった。
一夜明けた９日、ティンベルは自身のインスタグラムを更新し、心境を綴った。
「ワールドカップ出場を逃してしまい、胸が張り裂ける思いだ。世界最高峰の舞台で母国を代表することは、僕がずっと夢を見てきたことだった。怪我によってその機会を奪われてしまったことが、とても辛い。
思い描いていた道とは違うけど、神様にはいま、僕が想像もできないような、もっと大きな計画があると信じているよ。チームメイトが最高のパフォーマンスを発揮することを願っている。国を誇りに思わせてくれることを願っている」
なお、ティンベルの代役には、ルチャレル・ヘールトライダ（サンダーランド）が追加招集された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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オランダサッカー協会（KNVB）は現地６月８日、北中米ワールドカップに臨むオランダ代表に選出されていたユリエン・ティンベル（アーセナル）が、本大会を欠場すると発表した。
所属クラブのアーセナルでも主力として活躍するティンベルは、３月中旬から鼠径部の怪我で戦列を離れ、５月30日のチャンピオンズリーグ決勝で復帰していた。
しかし、KNVBの医療チームは、鼠径部の負傷は十分に回復しておらず、Ｗ杯を戦い抜けるコンディションに達していないと判断。24歳DFはチームを離れることになった。
一夜明けた９日、ティンベルは自身のインスタグラムを更新し、心境を綴った。
思い描いていた道とは違うけど、神様にはいま、僕が想像もできないような、もっと大きな計画があると信じているよ。チームメイトが最高のパフォーマンスを発揮することを願っている。国を誇りに思わせてくれることを願っている」
なお、ティンベルの代役には、ルチャレル・ヘールトライダ（サンダーランド）が追加招集された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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