「胸が張り裂ける思いだ」オランダ代表から離脱した24歳DFが心境を綴る「チームメイトが最高のパフォーマンスを発揮することを願っている」

「胸が張り裂ける思いだ」オランダ代表から離脱した24歳DFが心境を綴る「チームメイトが最高のパフォーマンスを発揮することを願っている」