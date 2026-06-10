「パパそっくり過ぎて」平愛梨、イケメン息子とのやりとり公開「なんて優しい男の子なんだろう」「紳士」
俳優の平愛梨さんは6月9日、自身のInstagramを更新。イケメンな息子の成長を感じられる、日常の様子を公開しました。
【写真】食事の準備を手伝う息子
また「今日は学校終わりのバンビーノと2人だけの時間を過ごせて『何したい？』って聞くと『ママは？ママは何したいの？』って聞き返されたw」と明かした平さん。「何でもいいよ!!久々に2人だけの時間だから!!したいこと言ってごらん」と言うと、「ダメなのを言って！」と返されたそうです。「４男児いても1人の存在をちゃんと大事に向き合っていかなきゃ!と思わされた日」とつづりました。
コメントでは「バンビーノくんはパパを見てるから、きちんとママでも女性としてエスコート出来る紳士なんだよね」「長友ジュニア パパをぎゅっと小さく」「ちゃんと向き合う…気付いた愛梨ママ素敵です」「バンビーノ兄貴 パパそっくり過ぎて笑ってしまいました」「ママとやりたいことがいっぱいすぎて、思いつかないんだよー ママのやりたい気持ちを優先させてくれるバンビーノくん なんて優しい男の子なんだろう」「パパとママが頑張ってることをわかってる息子さんの発言」と、称賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】食事の準備を手伝う息子
「愛梨ママ素敵です」平さんは「私とカオスの夜ごはん」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、色とりどりのおかずが並んだ夜ご飯のショットです。2枚目は「作り終えてテーブルに並べてキッチン片付けてたらバンビーノが食べやすいように海苔で巻いてくれてた」時の様子。「バンビーノ（長男）」の真剣な表情が頼もしく、かわいらしいです。
コメントでは「バンビーノくんはパパを見てるから、きちんとママでも女性としてエスコート出来る紳士なんだよね」「長友ジュニア パパをぎゅっと小さく」「ちゃんと向き合う…気付いた愛梨ママ素敵です」「バンビーノ兄貴 パパそっくり過ぎて笑ってしまいました」「ママとやりたいことがいっぱいすぎて、思いつかないんだよー ママのやりたい気持ちを優先させてくれるバンビーノくん なんて優しい男の子なんだろう」「パパとママが頑張ってることをわかってる息子さんの発言」と、称賛の声が寄せられました。
「みんなPAPAに憧れてるんだね」5月4日には「兄弟ショット撮ろうかーと『写真撮るよー』と言ったら並んで自由にポーズとってたw」と、息子4人の集合ショットを公開していた平さん。それぞれ夫・長友佑都選手がよくするというポーズをまねしており「みんなPAPAに憧れてるんだね ブラボーだ」と、うれしそうにつづりました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)