

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば やみつき塩だれ味 今だけ！ガーリックマヨネーズ20％増量」

明星食品は、カップ焼そば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば やみつき塩だれ味 今だけ！ガーリックマヨネーズ20％増量」を、6月中旬から数量限定で順次出荷する。

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」は「からしマヨネーズ付きカップ焼そば」という新しい切り口に挑戦し、1995年に発売を開始した。以来、ソースの香ばしさとからしマヨネーズが生み出すこってり感で好評を得ている。

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」ブランドではソース味のほか、「やみつき塩だれ味」「醤油バター明太子味」「関西風お好み焼ソース味」の3品を定番商品として展開している。中でも、ソース味に次ぐ歴史を持つ「やみつき塩だれ味」は、2006年2月の発売以来、“塩なのにこってり”をコンセプトにした塩焼そばとして、他の塩焼そばとは一線を画す味わいで人気を集めてきた。また、カップ焼そば市場では、ソース味に比べて塩味の商品が暑い時期に支持される傾向がある。

発売20周年を迎える今年は、暑い時期にぴったりな「やみつき塩だれ味」から、ファンの人々への感謝を込めて、「一平ちゃんオリジナルガーリックマヨネーズ」を20％増量（従来品比）した商品を数量限定で発売する。

ガーリックマヨネーズを増量することで、さらにこってりとした旨みとやみつき感を高めた「明星 一平ちゃん夜店の焼そば やみつき塩だれ味 今だけ！ガーリックマヨネーズ20％増量」を、ぜひ食べてみてほしい考え。

商品特長は、オニオンをねり込んだ、コクと旨みがある麺とのこと。豚の旨みをベースにガーリックやブラックペッパーを加え、ごま油で仕上げたコク旨な「一平ちゃんオリジナル塩だれ」になっている。特製マヨは、今だけ数量限定で20％増量中の「一平ちゃんオリジナルガーリックマヨネーズ」。ふりかけは、ブラックペッパー、あおさ、赤唐辛子。具材はキャベツとなっている。

［小売価格］252円（税別）

［発売日］6月中旬から順次

明星食品＝https://www.myojofoods.co.jp