高市首相は衆議院選挙などでの誹謗中傷動画の作成をめぐり、自身の秘書が去年、オンライン会議に出席し、「国民の声を聞くために検討しているという企画の紹介を聞いた」と明らかにしました。中継です。

高市首相は、国会答弁で、秘書に改めて確認したところ、オンライン会議への出席が確認できたと述べました。そのうえで、先週の答弁で否定していた週刊誌の記事内容に対する答弁も修正しました。

高市首相

「秘書本人に音声を確認させましたところ、自分の声に似てるように思うが編集された発言が細切れになっていっていることなどから内容も含め、確信は持てないということ。そしてただ昨年、信頼できる方から紹介を受けた企業等のグループオンライン会議に参加し、そこで国民の声を広く聞くために検討しているという企画の紹介を聞いたことはあるということでございました」

また、高市首相は、このオンライン会議について、週刊現代が自身の事務所が回答した内容として報じた記事について、先週金曜日の国会答弁では、秘書が「事実と違うと言っていた」として、否定していました。

ただ、10日の答弁では、「回答は高市事務所から回答した内容であるということだったので、この点は訂正する」と述べ、先週の答弁を修正しました。