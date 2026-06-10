森永製菓は、カップ入りかちわり氷「アイスボックス」ブランドから、昨年発売し好評を得た「アイスボックス＜ソルティライチ＞」を、6月15日からドラッグストアルートで期間限定再発売する。「アイスボックス＜ソルティライチ＞」は、汗をかいた身体にぴったりの、さっぱりとしたソルティライチ味のかちわり氷。素早くクールダウンでき、汗で失われる水分・塩分（食塩相当量として）も補給できる商品となっている。

近年は、夏季に40℃を超える気温が観測される年も増えている。こうした中、最高気温が40℃以上の日を「酷暑日」として気象庁が定め、厳しい暑さへの注意喚起が行われるなど、猛暑対策の重要性が高まっている。さらに、新たな暑さ対策として、活動前に体の内部の温度（深部体温）を冷やす「プレクーリング」という考え方も注目されている。氷は水に比べて効率的に体を冷やすことができるため、「アイスボックス」は素早く体をクールダウンさせたいときにおすすめだとか。

「アイスボックス」ブランドは、暑さ対策のアイテムとしても好評を得ているという。厳しい暑さでもさっぱりと食べることができる「アイスボックス＜ソルティライチ＞を発売することで、あらゆる世代のウェルネスライフをサポートしていく考え。

「アイスボックス＜ソルティライチ＞」は、後味がさっぱりとしたソルティライチ味とのこと。ナトリウム、ビタミンC、クエン酸入りで、水分・塩分補給に最適だという。糖質やナトリウムなどの濃度を低めに設計している「ハイポトニック品質」で、発汗によって水分が不足した状態でも速やかに吸収されやすい設計になっている。1カップ当たり14kcal。

［小売価格］151円（税込）

［発売日］6月15日（月）

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp