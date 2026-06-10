スペインの世界遺産サグラダ・ファミリアのメインタワー、「イエスの塔」が完成を迎え、設計したアントニ・ガウディの没後100年となる10日、式典が行われます。

現地のバルセロナにあるサグラダ・ファミリアの前、NNNバルセロナ・佐藤篤志記者が中継でお伝えします。

サグラダ・ファミリアは、140年以上建設が続く“未完の教会”として知られていて、まだ“建設中の世界遺産”でもあります。

この教会には、18本の塔がありますが、その真ん中に位置する、メインタワー「イエスの塔」が、ついに完成の時を迎えました。

頂上には、大きな十字架が据えられていて、どの角度からも十字の形に見えるようデザインされているんです。高さは172.5メートルにのぼり、世界一高い教会となりました。

この高さにも意味があるのですが、実は、このあたりの山の高さと関係しています。近くにある「モンジュイックの丘」は標高173メートルでして、それよりもわずかに低くしているんです。

サグラダ・ファミリアを設計したアントニ・ガウディは、熱心なカトリック信者だったのですが、「神が創った山よりも、人間が作ったものを高くしたくない」という思いがあったそうです。

きょう10日は、ガウディが亡くなってちょうど100年の命日にあたります。ガウディが生涯の大半をささげたこの聖堂には、ローマ教皇が訪れ、彼を偲ぶミサと、イエスの塔の完成を祝う式典が行われます。

歴史的瞬間をひと目見ようと、数千人のカトリック信者が訪れる予定で、10日は、花火や照明を使い、バルセロナの夜空が彩られるとみられます。