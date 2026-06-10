モルテンは、小中学生を主な対象とした暑熱対策アイテムの第二弾として、「冷感ポンチョ」を7月1日から順次出荷を開始し、公式オンラインや全国のスポーツ用品店などで販売する。第一弾として展開している、「アイスゲームベスト」「インナーキャップ」「アウトドアミストファン」に続く新商品となる。

近年、地球温暖化による気温上昇や猛暑日の増加によって、スポーツ現場における暑熱対策の重要性はますます高まっている。特に夏場の屋外スポーツでは、プレーヤーだけでなく、応援や送迎、試合運営などで長時間屋外に滞在する保護者や指導者にとっても、暑さへの備えが重要になっている。

モルテンは社会課題を製品やサービスで解決するソーシャルブランドになることを目指し、プレーヤーだけでなく、スポーツを支える保護者や指導者も安心してスポーツに向き合える環境づくりこそが果たすべき責任であると考え、暑熱対策アイテム第二弾として「冷感ポンチョ」を開発した。

モルテンは、スポーツに関わるすべての人々が、スポーツでしか感じられない本物の感情を引き出すために、これ以上ない最適なプロダクトやこれ以上ない最適な環境づくり、スポーツがいつも人生のそばにある世界を実現していく。

モルテンの暑熱対策アイテムは、サッカーファミリー全体の身体負荷と競技環境に着目し、プレーの動きを止めずに安全なスポーツ環境を支えることを目的に開発され、競技中・休憩中、そして応援中とそれぞれのシーンで無理なく取り入れられる設計としている。

冷感ポンチョは、高温下での試合観戦やベンチでの休憩時に、着るだけで身体を冷やし、暑さによる身体への負担を軽減する接触冷感素材のポンチョ。ゆったりと羽織れる形状で、運動後のクールダウンや待機時の暑熱対策に適しており、屋外スポーツやイベントなどさまざまなシーンで活躍する。

Q−MAX値0.44W／cm2（Q−MAX値（最大熱吸収速度）は触れた瞬間の「ひんやり感」を示す指標。J JISL1927の評価例では、Q−MAX値が0.100W／cm2上であれば接触冷感性の性能を有すると評価されている）の接触冷感生地で濡らさなくても冷たさを感じる。水に濡らして着用すると、気化熱効果で更に身体を冷却できる。紫外線遮へい率99.9％以上（第三者機関による試験結果）で、日差しから身体を守る。

［小売価格］4950円（税込）

［発売日］7月1日（水）

モルテン＝https://www.molten.co.jp