フリーアナウンサーの杉崎美香（47）が10日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。2人の子供について語った。

杉崎は03年放送開始のフジテレビ朝の情報番組「めざにゅ〜」初代メインキャスターとして知られている。プライベートでは15年に結婚し、16年5月に第1子男児、25年8月に第2子男児を出産した。

子育ては「何も思い通りにはいかないよね」と言い、現在子供は「10歳になったばかりの小学4年生と、9カ月の男の子」と打ち明けた。

「年の差がかなり離れているので、凄く面倒みてくれて。“ちょっと見てて”っていうのができるのが、凄く心が楽になりますね」と目を細めた。

2人の写真の後方にはギターが置かれ、「あれをお兄ちゃんが弾くのが弟は大好きで。お兄ちゃんが弾きながら歌うと、弟も“ああああ〜”って自分も歌うんですよ」と声を弾ませた。

2人の子育ては全然変わったとし「長男の時は、いろいろとにかくこだわっていたんですよ」と杉崎。「人に預けるのに抵抗があって。自分がしっかりと見ておきたい」と思っていたと言い、「仕事も本当にセーブして2人きりのことが多かったんですけれど」と回顧した。

一方次男は「もうどうぞ皆さまのお力をお借りしたいです、みんなで育てたいきたいっていう気持ちで。仕事のときは保育園に行ってもらっています」と語った。

いい変化だと言われると、「もう本当にいい変化だと思います」とほほ笑んだ。

さらに長男の子育てでは赤ちゃん言葉を使わないよう気をつけていたが、「もう今は乱発ですよ」「言ってみたかったんですよ」とのこだわりもなくなったとも振り返った。