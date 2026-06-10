

「Cold Brew Coffee（コールド ブリュー コーヒー）・コスタリカ」イメージ

ミカド珈琲商会は、例年好評につき、「Cold Brew Coffee（コールド ブリュー コーヒー）・コスタリカ」を季節限定で発売する。

「Cold Brew Coffee （コールド ブリュー コーヒー）・コスタリカ」では、簡単に本格的な「コールド・ブリュー・コーヒー」（＝水出しアイスコーヒー）を作ることができる。生豆生産国はコスタリカ、精製場（マイクロミル）と農園名は、セントラルバレー地区で、「セロ・アルト、ラ・ウニオン農園」となる。

コスタリカのコーヒーは、小農園で丁寧に作られる、高品質コーヒー。品種はすべてアラビカ豆。柑橘系のフレーバー。政府支援のコスタリカコーヒー協会による全面バックアップもあり、高品質コーヒーの産地として知られるようになった。特に標高1200m以上の高地で採れるスペシャルティコーヒーは、上品なコクと香りに定評がある。

「セロ・アルト、ラ・ウニオン農園」は、セントラルバレー・エリアに位置し、ポアス火山の麓の豊かな火山土壌で、良質のコーヒーが栽培されている。農園主であるフェルナンド・ビンダス、シルビア・ビンダス兄妹は、自分達の農園の豆を処理するため、「セロ・アルト」というマイクロミル（水洗処理場と乾燥場）を立ち上げ、これによって、栽培から水洗処理、乾燥まで一貫して自分達で行い、品質の高いコーヒーを作っている。カップオブエクセレンス（COE）で何度も上位を受賞している農園だという。

焙煎士によると、水出しアイスコーヒー用に、「ハニープロセス」によるコーヒーの甘さ、爽やかな酸味などを上手に生かす焙煎度合いにしたという。

味の特徴は、蜂蜜のような甘さが豆本来の酸味と交わり、特徴的なコスタリカの味を表現している。紅茶やレモンのような爽やかな果実味と、ハチミツやシロップの様な甘みがあるスッキリとした余韻とのこと。バランスのとれているコーヒーとなっている。

直営喫茶店舗で喫茶メニューとして、提供開始を予定している。提供開始日は店ごとに異なるため、スタッフに尋ねてほしいという。

［小売価格］

バラ／1ケ（20g）：360円

1箱／4ケ入：1500円

（すべて税込）

［発売日］6月20日（土）

ミカド珈琲商会＝https://mikado-coffee.com