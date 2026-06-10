◇MLB ドジャース12-3パイレーツ(日本時間10日、PNCパーク)

ドジャースのフレディ・フリーマン選手が4打数2安打1打点の成績で、MLB通算2500安打を達成しました。フリーマン選手の妻チェルシーさんも喜びました。

フリーマン選手は1点を追いかける6回第3打席、センターへ2塁打を放ち、この日初安打を記録。4試合連続安打でチャンスを作ると、2アウト3塁でマックス・マンシー選手がタイムリーを放ち、同点に追いつきます。7回にも初球を打ってセンターへのタイムリー。この安打で、MLB通算2500安打を達成しました。

フリーマン選手は、2010年ブレーブスでメジャーデビューし、2022年からドジャースでプレー。2024年のワールドシリーズでは4本塁打を放ち、MVPに輝きました。6月は8試合で月間打率.364と、36歳でチームを引っ張る大黒柱です。

チェルシーさんは自身のInstagramで「So proud of you!(あなたをとっても誇りに思うわ)」と2500安打記念の写真を用いて喜びを投稿しました。