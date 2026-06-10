セブン‐イレブン“きょう限定”「スムージー」全品半額に大反響「美味しくてびっくりした笑」 長蛇の列＆完売に不満の声も「列がエグすぎて買えませんでした」
セブン‐イレブン・ジャパンは、きょう6月10日の「スムージーの日」に合わせ同日限定で、「セブンカフェ スムージー」が全品半額となるセールを実施。SNSには大きな反響が寄せられている。
【写真】いろんな種類があってうまそう…セブン‐イレブンが発表した「スムージー」マップ
「セブンカフェ スムージー」は、健康志向の高まりや手軽にフルーツを楽しみたいニーズを背景に人気を集めている。今回のキャンペーンは、より多くの利用者に商品のおいしさと手軽さを体験してもらうことを目的に、きょう10日限定で「セブンカフェ スムージー」全品を半額で販売。さらに、6月10日から30日までの期間中、セブン‐イレブンアプリを提示して「セブンカフェ スムージー」を3杯購入するごとに、100円引きクーポンが配信される。クーポンは達成後24時間以内に配信され、利用期限は7月7日までとなる。
Xでは、この影響を受け「スムージー」がトレンド1位を獲得。また、利用者の声も数多く上がっており「ストロベリーミルク最高においしい」「抹茶とスムージー…？？って思ってたけど、飲んでみて美味しくてびっくりした笑」など、その味わいに言及する声が。
また、「普段ぜんっぜん人いないのにスムージー機械の周りだけで10人以上いるwwww」「うひゃーセブンのスムージーに長蛇の列。時間帯から高校生多し。ラスト2つでストロベリーミルクが買えた ほぼ完売で会社帰りの人は買えないかも」「今買いに来たら10人くらい並んでてびっくりです」「自分もスムージー半額だったけど列長すぎて昼休み中には間に合いそうになかったから諦めた勢」「列がエグすぎて買えませんでした」など、長蛇の列ができたことや、完売の商品が出たことへの不満の声なども上がっている。
【写真】いろんな種類があってうまそう…セブン‐イレブンが発表した「スムージー」マップ
「セブンカフェ スムージー」は、健康志向の高まりや手軽にフルーツを楽しみたいニーズを背景に人気を集めている。今回のキャンペーンは、より多くの利用者に商品のおいしさと手軽さを体験してもらうことを目的に、きょう10日限定で「セブンカフェ スムージー」全品を半額で販売。さらに、6月10日から30日までの期間中、セブン‐イレブンアプリを提示して「セブンカフェ スムージー」を3杯購入するごとに、100円引きクーポンが配信される。クーポンは達成後24時間以内に配信され、利用期限は7月7日までとなる。
また、「普段ぜんっぜん人いないのにスムージー機械の周りだけで10人以上いるwwww」「うひゃーセブンのスムージーに長蛇の列。時間帯から高校生多し。ラスト2つでストロベリーミルクが買えた ほぼ完売で会社帰りの人は買えないかも」「今買いに来たら10人くらい並んでてびっくりです」「自分もスムージー半額だったけど列長すぎて昼休み中には間に合いそうになかったから諦めた勢」「列がエグすぎて買えませんでした」など、長蛇の列ができたことや、完売の商品が出たことへの不満の声なども上がっている。