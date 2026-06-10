セブン‐イレブン“きょう限定”「スムージー」全品半額に大反響「美味しくてびっくりした笑」 長蛇の列＆完売に不満の声も「列がエグすぎて買えませんでした」

セブン‐イレブン“きょう限定”「スムージー」全品半額に大反響「美味しくてびっくりした笑」 長蛇の列＆完売に不満の声も「列がエグすぎて買えませんでした」