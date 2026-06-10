文化放送の水谷加奈アナウンサー（58）が10日、パートナーを務める文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）に出演。10代の時に「女に目覚めた」衝撃の作品を明かす場面があった。

この日のゲストは歌手で女優の小柳ルミ子。今年3月にはデビュー55周年記念CDも発売された大ベテラン。そんな中、水谷アナは「私、10代の時に『白蛇抄』を拝見して、それで女に目覚めたんです、実は。“すごい！”と思って」と小柳が主演し、第7回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞した名作を挙げた。

この告白に、小柳は「10代だったんですか？本当ですか？いや〜うれしいです」と驚き。水谷アナは「本当です。あの衝撃は今でも忘れません。あれは凄かった」ともらした。

パーソナリティーの大竹は「ちょっと脱ぐことにこだわって何だけど、世間みんな、俺も含めて“何で脱ぐんだ？”と。“どうして？”」と当時の心境を吐露。小柳も「そうですね。“歌手なのにね”って」とうなづくと、水谷アナは「ただ脱いだんじゃないんです、あのシーンは。もう本当に“女だ”っていうね……本当に今でも忘れません。ただの脱いだ女じゃなかったです。ありがとうございます。（“私は女として生きる”と）はい、そう思った瞬間でした」と熱弁した。