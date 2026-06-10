5月25日から放送が始まったローソンの新CM『超ハッピーすぎ！チャレンジ篇』。NHK連続テレビ小説『風、薫る』のWヒロイン・上坂樹里（20）やM!LKの佐野勇斗（28）、ヒコロヒー（36）が新たに加わり、川栄李奈（31）が新店長に転身するなど、大幅なキャスト刷新が話題を呼んでいる。

【写真】すっかり「りんご娘」感が消えた王林の“セクシー”ショット

その一方で、これまでクルー役として親しまれてきた王林（28）と、店長役だった松山ケンイチ（41）の姿が消えたことにファンの関心が集まっている─。

“同郷コンビ”だった王林と松山ケンイチ

『SmartFLASH』の報道によると、ローソン広報部は王林と松山はイメージ向上に貢献したと感謝を述べた上で、昨年の創業50周年に伴いコミュニケーションテーマを『いっしょにハピろー！』へ変更。その一環でCM内容も刷新し、出演タレントを変更したと説明している。

青森出身同士の“同郷コンビ”として定着していただけに、突然の降板に戸惑うファンは少なくない。そんな王林だが、6月7日、自身のInstagramを更新し20枚に及ぶ写真を投稿した。

《さむかりし頃のおもいでたち》とのキャプションが添えられた内容は、昨冬に撮影されたと思われるプライベートショットの数々。その中には、アメリカの人気ラッパー、ドージャ・キャットのライブを訪れた際の写真もあり、ヒョウ柄のキャミソールに黒のビスチェ、何連にも重ねたパールのネックレスというセレブ感漂うスタイルが目を引いた。

この様子に、

《もはや青森の面影なくて面白い》

《ほぼ写真集だね》

《りんご娘でやってたことの王林はどこ行っちまったんだよ》

など、海外セレブのようなビジュアルに驚きの声があがっている。

「王林さんといえば、青森県弘前市出身で2013年から2022年まで地元のアイドルグループ『りんご娘』のリーダーを務めていました。津軽弁を交えた飾らないトークが人気でしたが、その素朴キャラが印象的だった人からすると近年の“セクシー路線”には驚く人も多いようです」（メディア関係者、以下同）

王林のお持ち帰り報道

2023年12月には、王林の“お持ち帰り”報道が話題となった。

芸能人御用達の会員制カラオケバーで男性ミュージシャンと親密な様子が撮影され、その際の“令和ギャル”ファッションにも注目が集まった。SNSでは《パリピすぎる》《東京に染まった》との声が上がり、青森キャラとのギャップが取り沙汰されることに。

2025年2月には自身のInstagramで東京でのホテル生活を終了し、部屋を借りたことを報告。バラエティ番組ではクラブ通いを公言し、5月20日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）では激変したビジュアルもさることながら「心からお酒が大好きで、毎日パーティーみたいに飲んでる」と告白するなど、奔放な私生活をうかがわせる発言も増えた。

「王林さんは『東京に染まった』という声が多いですが、今年4月に所属事務所を退所し古巣の地元青森の事務所へUターンしています。東京に染まったと本人も認めているようですが、2025年は青森での仕事を100本以上こなし地元愛は健在です。かねてからの野望でもある“青森県知事”に向けた活動を重視するのではとまで噂されていて、このブレない青森愛に心動かされたファンも多いでしょうね」

地元の事務所に戻り、青森発信の活動を強化する姿勢を見せる一方で、SNSではセクシー路線のような投稿が続く。その二面性が、今の王林のリアルなのかもしれない─。