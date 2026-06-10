阪神、ロッテでプレーした鳥谷敬氏（44）が9日放送の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。子供に野球の才能があるかどうかの“見抜き方”を明かし、スタジオを驚かせた。

19歳の長男を筆頭に4男1女のパパだが、自身の子供には野球をやってほしくないという。「確率も悪いし難しいので。しかも親が活躍していると子供が活躍するってあんまりないんですよ」と説明すると、MCの明石家さんまも「親子で活躍するってメジャーはあるけどね」とうなずいた。

これまで多くの野球選手を見てきた経験から、小学生でも「無理だな」と才能の有無が分かると告白。柔道金メダリストの井上康生氏を夫に持つ東原亜希が「小学生でも分かるんですか？」と聞くと「小学生でも体の動きとか見たら“こりゃキツイな”とか。頑張れば頑張るほど“無理なのにめちゃくちゃ頑張ってる”みたいな」とぶっちゃけると、スタジオからは「ええー」と驚きの声が上がった。

バドミントン元日本代表のタレント潮田玲子も鳥谷氏と同意見のようで「シャトルが当たるのは教えられない」のだという。「正しいフォームとかは教えられるが、当たらないのを当てるようにするのは結構難しい」と明かした。

野球も同様で「どうやって捕ったらいいかは教えられるが、フライがどこに落ちるかは横で教えられない」と鳥谷氏。「できる子は最初からそこに行って（フライを）落とすことはあってもそこには行くんです。ゴロも自分が合ってる所へ行って弾いたら捕れる練習をすれば合うんですけど、その距離が合わない子は捕れるようになっても距離が合わないので捕るっていうところまでいかない」と分かりやすく説明すると、さんまは「おのおのあるんだ…」と感心していた。