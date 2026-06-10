＜ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア（SSFF＆ASIA）2026 アワードセレモニー＞◇10日◇LINE CUBE SHIBUYA

アンバサダーのLiLiCo（55）が、あでやかな着物姿でレッドカーペットに登場した。帯は「小田井の母からいただきました」と、夫の小田井涼平（55）の母、義母からもらったものだと明かした。一方で「お母さんとは、仲良いんですよ。小田井とは、あまり仲良くないんですけど」と笑いを誘いつつも「こちらは夫からいただきました。『着けたら？ と』」と、万華鏡のアクセサリーを披露した。

昨年の映画祭では、小田井がアニメーション部門の公式審査員を務めた。クロージングでは、LiLiCoが「時代を勘案していると言うか。ここ数年は結構、哲学的な作品が多かった。今年は、何か夫婦愛みたいなものを描いている作品に感じたので、すごくうれしくて」と笑みを浮かべた。そして、後方にいた小田井に視線を送り「そんな時にね、そこの大きい人…私のだんななんですよ。そういう年に一緒に舞台に立てて、うれしい」と言い、笑った。

SSFF＆ASIAにおいて、LiLiCoと小田井の“のろけ話”は、1つの風物詩になりそうだ。