1993年に放送されたドラマ「ダブル・キッチン」。本作は、二所帯住宅の難しさと、そこに巻き起こるドタバタ騒動を、ホームドラマチックにコミカルに描いたドラマ。当時、ホットな話題であった嫁姑同居を取り上げたトレンディものだったそうだ。

物語は、新婚夫婦を軸に、親や兄弟だけでなくその家に出入りする人たちを巻き込みながら、嫁姑の問題や「理想の家族像」をほのぼのとした笑いと涙で描いていくといったもの。その魅力は幅広い年齢層から見てもおもしろいこと、そして勧善懲悪とせずに全員に良い意味で落ち度のある感じがポイントではないかと感じる。

例えば、このドラマの恒例シーン、毎話の終盤に嫁・都(山口智子)が2階にある自宅でものにあたり、1階に住む姑・真知子(野際陽子)が鼓を打ちながら人知れず文句を言い合っているシーンは、ただの嫁いびりな作品にならず、2人のやり合っている姿がおもしろく、軽いテンションで見られる印象で二世帯住宅でのバトルをフラットに描いているのだ。

1990年代の嫁姑問題は現代に通ずるところあり

この作品で主演を務める山口が演じるのは、若さと体力を武器に奮闘する新婚妻・花岡都。当時には珍しく、雑誌の編集部で働くバリキャリ女子で、姑の花岡真知子(野際)には「職業婦人」と嫌味たっぷりに言われるも、どうにか二世帯住宅で暮らす中で、真知子に歩み寄ろうとする姿が印象的だ。

この作品の数年後に「王様のレストラン」や「ロングバケーション」などの社会現象となったドラマ作品への出演が続いた山口。当時、描かれていた女性像をあえて覆す、パワフルで前向きな姿がどの作品においても山口の魅力ではあるが、その礎を築いた作品の一つである。

しかし、決して真知子の言いなりにはならないのも都の良いところ。「ダメな嫁」と言われたりすると、その場ではニコニコとやり過ごすが、後日、夫の忍(郄嶋政伸)と共にお酒を飲み交わしながら「負けないわよ！」とメラメラと反骨精神をむき出しにするところがなんとも素敵。

決して「90年代だから」と思わせず、今現在放送されたとしても共感するような点が多く散りばめられているのは、山口演じる都のキャラクター像ゆえだと思う。

一方、郄嶋が演じる夫の忍は、都の1つ年下という設定なのだが都の良き理解者である。多少頼りない印象を受けるが、その一方で都がバリバリと仕事する姿を純粋に応援し続け、さらに都が真知子に嫌味を言われた際にいつも味方になってくれるところは好印象。

考えてみれば10年以上に渡って続いた彼の代表作である「HOTEL」シリーズでも、その役柄ゆえにどこか柔らかな印象を持つのが郄嶋の魅力。その柔らかさが、本作でもにじみ出ている。

ただ、もしも近年の郄嶋の出演作「真田丸」や「映画 暗殺教室」でのイメージが強い人から見れば、こんな面があるのかと驚くかもしれない。ぜひ、本作では90年代、郄嶋に求められていたキャラクター像を見てほしい。そして、二世帯住宅でなんとかやっていけるのは、この忍の存在が大きいように感じた。

そもそも都と忍の夫婦像は決して古典的なものではないというのも魅力であろう。「嫁入りしたなら家庭を優先しろ」と考える真知子の子とは思えないくらいに、忍に亭主関白的な側面はない。

また、都がきちんと自分の意見を言い、忍がそれを受け止める関係性もいい。さらに、都が真知子のむちゃぶりに本心を隠して受け止めようとする際には「本当に大丈夫？」と裏で根回しするような忍と「大丈夫よ！これくらい！」とはつらつと答える都のやりとりも魅力的で、今見ても時代遅れな夫婦像という感じは一切受けない。

普遍的なテーマである嫁姑問題、そして二世帯住宅での生活を描いた作品を、ぜひとも楽しんでほしい。

文＝於ありさ

放送情報

ダブル・キッチン

放送日時：2026年6月27日(土)12:00〜[#1〜#7]

2026年6月28日(日)12:00〜[#8〜#11]

チャンネル：ＴＢＳチャンネル２ 名作ドラマ・スポーツ・アニメ(スカパー！）

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

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