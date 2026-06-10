“カリナの元カレ”俳優イ・ジェウク、兵役中に歌手デビュー！新曲『SHADOW』リリースへ

入隊中の俳優イ・ジェウクが、歌手デビューを果たした。

イ・ジェウクは6月9日、自身のSNSを通じて新曲『SHADOW』のライブクリップティーザー映像を公開した。

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イ・ジェウクの新曲『SHADOW』は、別れた後も愛の残像から抜け出せない感情を描いた楽曲で、2AMのイム・スロンがプロデュースに参加し、完成度を高めた。力強いバンドサウンドと、ロックテイストあふれるイ・ジェウクの伸びやかなボーカルが調和し、消えることなく影のように残る切なさや後悔を深く表現した。

（写真＝ログスタジオ）イ・ジェウク

今回のアルバムは、5月に入隊したイ・ジェウクがファンのために準備した特別なプレゼントとして注目を集めている。

イ・ジェウクはこれまで様々な作品を通じて幅広い演技力を披露してきた。今回のシングルでは、俳優として培ってきた繊細な感情表現と豊かな感性を音楽に込め、新たな魅力を見せている。

なお、イ・ジェウクのデビューシングル『SHADOW』は、6月11日午後6時より各種主音楽配信サイトを通じてリリースされる予定だ。

◇イ・ジェウク プロフィール

1998年5月10日生まれ。韓国・ソウル出身。身長187cm。2018年放送のドラマ『アルハンブラ宮殿の思い出』でデビュー。代表作に『偶然見つけたハル』『もうすぐ死にます』『還魂』などがある。2024年2月28日からは、自身がメインキャストを務めるDisney+オリジナルシリーズ『ロイヤルローダー』が配信され、韓国で最も勢いのある若手俳優の一人として注目されている。プライベートでは2024年2月27日にaespa・カリナとの交際を認めるも、わずか5週間後の4月2日に破局した。兵役のため2026年5月18日に入隊した。