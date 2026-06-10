矢口真里、ばっさりカットの新ヘア披露「ハイトーンも似合ってる」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2026/06/10】タレントの矢口真里が6月9日、自身のInstagramを更新。ヘアカットのビフォーアフターを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】2児の母43歳元モー娘。「ばっさりいきましたね」雰囲気ガラリの新ヘア
矢口は「梅雨なので、切りました」とつづり、動画を投稿。ロングヘアを2つに分け、髪の毛を両手で引っ張る動作を行った後、手を離すと肩までのセミロングヘアになっている動画を公開した。ヘアカット後の姿はすでに緩くウェーブがかかりスタイリングされた状態で「毛先パッツン初めてなので、今度ストレートの時載せますね」と記している。
この投稿には「可愛すぎる」「ニューヘアめちゃくちゃ似合ってる」「ハイトーンも似合ってる」「若い頃も今も更に綺麗」「顔面強すぎ」「ばっさりいきましたね」「真似したいヘアスタイル」などとコメントが寄せられている。
矢口は、2011年5月に俳優の中村昌也と結婚したが、2013年5月に離婚を発表。2018年に元モデルの一般男性と再婚し、2019年8月に第1子男児を、2021年5月に第2子男児を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母43歳元モー娘。「ばっさりいきましたね」雰囲気ガラリの新ヘア
◆矢口真里、ヘアスタイルチェンジの様子を公開
矢口は「梅雨なので、切りました」とつづり、動画を投稿。ロングヘアを2つに分け、髪の毛を両手で引っ張る動作を行った後、手を離すと肩までのセミロングヘアになっている動画を公開した。ヘアカット後の姿はすでに緩くウェーブがかかりスタイリングされた状態で「毛先パッツン初めてなので、今度ストレートの時載せますね」と記している。
◆矢口真里の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「ニューヘアめちゃくちゃ似合ってる」「ハイトーンも似合ってる」「若い頃も今も更に綺麗」「顔面強すぎ」「ばっさりいきましたね」「真似したいヘアスタイル」などとコメントが寄せられている。
矢口は、2011年5月に俳優の中村昌也と結婚したが、2013年5月に離婚を発表。2018年に元モデルの一般男性と再婚し、2019年8月に第1子男児を、2021年5月に第2子男児を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
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