◆カーリング日本選手権 第４日（１０日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子の１次リーグ（Ｌ）が行われ、前回大会３位のロコ・ソラーレは、中部電力に４―９で敗戦。通算１勝３敗で１１日からの２次Ｌに進むことはできなかった。スキップの藤沢五月は「悔しいというよりは、ただ単に実力不足」と淡々と話した。

第１エンド（Ｅ）から中部電力のスキップ北沢育恵が周囲のストーンをすり抜けてナンバーワンへ押し込む華麗なラストショットを決め、１点スチールされたロコ・ソラーレ。第５Ｅ、第７Ｅともに大量３失点で流れを引き寄せられず２―７とした。

追い込まれた第８Ｅ。藤沢が重圧のかかるラストショットでダブルテイクアウトを決めきって、２点獲得の４―７。粘りを見せたが第９Ｅに２失点し４―９で敗戦した。３戦連続で自ら負けを認めるコンシード負けとなった。

２０１８年平昌五輪で銅メダル、２２年北京五輪で銀メダルと２大会連続でメダルを獲得したチームは、３月にチームの中心だったサードの吉田知那美が退団。今大会は、３月の世界選手権（カナダ）にもロコ・ソラーレの一員として出場し、４位に貢献したミックスダブルとの“二刀流”小穴桃里を加えて新体制での出場だった。

直前はチームでの合宿も行い「自分たちの中では良い準備をしてきたつもりではあったんですけど、大会が実際に始まってみれば、もうちょっと練習したかった」と練習不足も敗戦の大きな要因。「ショットをつなげられなかったっていう部分が一番大きいと思います。この大会で言うと私の投げも安定していなかった。感覚がずれて、若干自信を失っていた部分もあった。私のチームメイキングの部分と自分のメンタル的な部分をもう一回見直したいと思いました」と話した。

今大会の優勝チームは、３０年フランス・アルプス地域五輪に向けた日本代表選考会への出場権を手にする。

◆日本選手権 男女１０チームが参加し、２つのグループに分かれて総当たりで１次リーグを戦う。各グループの上位３チームが２次リーグに進み、再び総当たり戦を行い上位４チームが決勝トーナメントに進む。１３日に男女準決勝、１４日に男女決勝が行われる。