「熱烈タンタン麺一番亭 津島店」は、愛知県津島市にある担々麺が名物のラーメン店です。



看板メニューの担々麺は、店内で仕込む特製ダレが決め手です。定番の【熱烈タンタン麺】をはじめ、辛さを追加できる【スーパータンタン麺】、ごまの風味豊かな【濃厚タンタン麺】、しびれる辛さが特徴の【汁なしタンタン麺】の4種類を展開。辛さや好みに合わせて選べます。





また、【塩バターラーメン】【みそラーメン】【醤油ラーメン】【とんこつラーメン】もあり、辛いものが苦手な人でも楽しめるラインナップがそろっています。サイドメニューでは、オープン以来人気を誇る【熱々炒飯】がおすすめです。熱した鉄板皿に卵を敷き、その上にチャーハン、チャーシュー、ネギ、バターをのせて提供。最後は自分で混ぜて仕上げるスタイルで、卓上の甘辛い特製醤油を加えれば、香ばしいバター醤油味も楽しめます。【焼餃子】も人気メニューのひとつ。しっかりと揚げ焼きすることで外はパリパリ、中はジューシーに仕上げています。小ぶりなサイズで食べやすく、子どもから大人まで好評です。このほか、お得なセットメニューをはじめ、鶏肉と野菜を使ったサラダや揚げ物、おつまみなどサイドメニューも充実しています。＜メニュー＞【熱烈タンタン麺】（900円）【スーパータンタン麺】（990円）【濃厚タンタン麺】（1000円）【汁なしタンタン麺】【塩バターラーメン】（各930円）【一番亭 熱々炒飯】（580円）【天津飯】（830円/半天津飯500円）【焼餃子】（1人前6個390円／3人前1140円）【から揚げ】（3個430円／5個730円／13個1780円）【若鶏タレサラダ】（590円） など※2026年3月3日時点の情報です