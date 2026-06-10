【漢字クイズ】「羽下」はなんて読む？わからなかったら答えをチェック！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「羽下」はなんて読む？
「羽下」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、新潟県の地名で、ひらがな2文字です。
いったい、「羽下」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「はが」でした。
羽下は、新潟県五泉市に位置しています。
そんな五泉市にある「五泉市チューリップ畑」は、春になると広大な畑に色とりどりのチューリップが咲き誇る、市を代表する花の名所。
毎年「チューリップまつり」も開催され、多くの観光客や写真愛好家が訪れるのだそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『五泉市チューリップ畑公式サイト』
ライター Ray WEB編集部