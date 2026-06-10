秋元康氏プロデュースの女性アイドルグループ「ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮ」が１０日、７月１日スタートのミュージックジャパンＴＶ（スカパー！）「【ホワイトスコーピオン完全ガイド！】初見さんいらっしゃい！〜３か月連続 推し所ぜんぶ教えます〜」の収録を都内で行った。

２０２３年に結成されたＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮを紹介する番組。１１人（ＣＯＣＯは体調不良により休養中）の魅力を存分にぶつけ、ＭＯＭＯは「この番組を見ていただいたら『ライブに行きたいな』『会いたいな』って思ってもらえると思うので注目していただいたら」とアピールした。

活動３年目を迎えたグループについてＡＬＬＹは「１年前は目の前の壁を乗り越えるだけで必死だったけど、ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮらしさってなんだろうとか作品作りのこだわりとかプロとしての自覚が芽生えてきたと思います」と成長を実感。５月に開催したライブでは過去最大となる２８００人以上を動員し、９月にも行うワンマンライブに向けて「この勢いを落とさないまま９月まで走りきりたいなと思います」と引き締めた。

夢は東京ドーム公演だといい、キャプテンのＡＯＩは「まずは９月のワンマンライブは完売させたい」と宣言。「満員のファンで迎えられるように頑張りたいと思います」と誓っていた。

番組は毎月第１日曜日の「スカパー！無料の日」でも放送され、未加入者でも視聴することができる。