元日本テレビの久野静香アナウンサー（３７）が１０日までに自身のインスタグラムを更新し、“古巣”を訪れたことを明かした。

久野アナは「少し前に久々の日テレへ 日テレの控室に自分の名前があるの いまだにちょっと不思議」とコメントし、楽屋入口に書かれた自身の名前を指さしたショットを公開。「アナウンス部にも顔を出して久しぶりに先輩や後輩のみなさんにご挨拶 懐かしくて、嬉（うれ）しい時間でした 育休明けの同期杉野アナとも会えました！気付けば子育てトークが止まらず時間足りなかったーー今度はゆっくりご飯行こうね」と続け、杉野真実アナとの２ショットもシェアした。

この投稿には「久々に同期の杉野ちゃんと並んで嬉しいぞー」「久野ちゃん相変わらず可愛い 大好き」「古巣へ帰って来た様な感じ」「美人ツーショット」「何の番組出演だろう 告知してねぇ」「素敵です」などの声が寄せられている。

久野アナは２２年６月末で日本テレビを退社し、同年７月から松竹芸能に所属している。プライベートでは１７年２月に一般男性と結婚したが、その後離婚。２２年５月に再婚を発表し、昨年３月に第１子を出産したことを報告している。