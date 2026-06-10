アメリカとイランで、新たに緊張が高まっています。ホルムズ海峡でアメリカ軍のヘリコプターがイラン軍に撃墜されたことをきっかけに報復攻撃の応酬が続いているのです。先行きが不透明な中、静岡県内の農業や製造の現場では、これまでにない大きな影響が出ていました。



8日夜、ホルムズ海峡で警戒・監視活動にあたっていたアメリカ軍のヘリコプター1機がイラン軍によって撃墜されました。これを受け、アメリカ中央軍は9日、報復として、ホルムズ海峡付近にあるイランの防空施設などを攻撃したと発表。自衛のための攻撃で、作戦は完了したとしています。イランメディアによるとホルムズ海峡周辺のゲシュム島や港湾都市シリクなど複数か所で爆発音が聞こえたと伝えています。





一方、ロイター通信によりますとイランの革命防衛隊は10日、これに対する報復としてバーレーンにいるアメリカの第5艦隊を攻撃したと発表しました。さらにイランメディアはヨルダンとクウェートの基地にも攻撃を行ったと伝えています。革命防衛隊は声明でアメリカによる「侵略」が続けば「より厳しい対応をとる」と警告しました。アメリカとイランは戦闘終結に向けた協議を続けていますが、今回の報復の応酬で先行きの不透明感が強まっています。長引く中東情勢の緊迫は、静岡県内の洋菓子店でも夏場に欠かせないものに影響を与えています。（キュイドール 輿水 哲宏 オーナー）「これがうちで仕入れている“保冷剤”です」ケーキの持ち帰りに欠かせない“保冷剤”。これにも石油製品のナフサが使われていて、6月から3割ほど値上げされたといいます。一日に使う量も多いため、今回、苦渋の決断をしました。（キュイドール 輿水 哲宏 オーナー）「夏場には軽く（1日に）100個以上は超えてくるのかなと思いますし、仕入れとバランスが合わなくなったら一番問題なので。心苦しいところがいっぱいあるので、ジレンマとバランスの取れない気持ちで“有料化”にする」これまで無料だった保冷剤を5月下旬から“有料化”して1個44円で販売することにしたのです。店では、これを機に“保冷バッグを持参してほしい”と呼びかけています。ただ、影響を受けているのは保冷剤だけではなく…。（キュイドール 輿水 哲宏 オーナー）「うち（店）の名前が入っている袋などは新規では受け付けない、製造してくれないので」焼き菓子を包む資材も、石油由来の製品で供給が不安定になっているそうです。（キュイドール 輿水 哲宏 オーナー）「新しい商品を考えて、それに合った袋を発注したときには…新規では供給されない可能性が強い。お客さんにできるだけ負担をかけないように意識をもって、自分たちも商品をつくっていかなければいけないと思います」原油や石油製品について政府は、「国全体で必要な量は確保できている」という説明を繰り返していますが…。9日は、赤沢経済産業大臣が記者の質問に対して猛反論する一幕も。（記者）「全体としてナフサが足りていないんだと。業界の方にメッセージ出していたただくという考えはあるか」（赤沢 経産相）「全く認識を異にします。事実関係としても間違えていると思います。ここで私が『全体として足りないんだ』なんていう認識を、事実と違うにも関わらず持たれた途端、今以上に買い占めがひどくなります。そういうことが起きないように、責任者として責任ある行動をとっているということです」一方で、日本銀行が発表した企業間で取引されるモノの価格の変動を示す5月の「企業物価指数」は、2025年の同じ月と比べ6.3％上昇し、2023年3月以来の高い水準に。これは中東情勢の影響によるもので、「石油･石炭製品」や「化学製品」などで上昇幅が大きくなりました。今後、消費者向けの販売価格にも影響が広がる可能性があるということです。不安定な中東情勢や長引く物価高騰は、静岡県内の農業の現場に大きな影響を与えています。菊川市で野菜の生産を行う、番組コメンテーターの早川さんを訪ねると…。この時季はコメや枝豆、トウモロコシを育てていますが、今直面している大問題が農業資材の高騰です。（菊川市で野菜の生産を行う 早川 ナナ 氏）「この黒いマルチ、ベッドを作るのに使う。このマルチがすごく値上がりをしています。これがないと本当に困る。水分を保持するのと、あと、雑草を生えさせない」Ｑ.値上がりはいつから？「3月、4月ぐらいから、やっぱり日本の農業が、外国に頼りすぎてるところもあるので、肥料であったり、資材であったりなので、それでちょっと入ってこないのかもしれない」らに収穫した後も…。（菊川市で野菜の生産を行う 早川 ナナ 氏）Ｑ.出荷するときの袋？「そうです、一個一個はだかでは出せないので、こういう袋に入れますが、4月の段階で上がって、6月、今月にもう30％プラスされました。大きな農家にあたるので、出荷量が毎週1万8000パック、だから10円、20円あがっても…それ掛ける1万8000パックだからきついですね」では、実際、この状況は農家の経営をどのくらい圧迫しているのでしょうか。詳しいデータを見せてもらうと…。（菊川市で野菜の生産を行う 早川 ナナ 氏）「こんな感じですね。はい。資料があるんですけど、やっぱり4月から5月、6月にかけて値上がりしますよ。『これは欠品して入ってこないですよ』っていうのが流れてきてて…うん、これが枝豆の袋の、元々16.3円、13.7円のものが、22円、18円になっている。これは5月1日納品分よりなので、また6月からの値上げが入ってるので…」Ｑ.今は22円よりも…「今、上がっています」出荷用の袋だけでなく、ありとあらゆるものが値上がりしているといいます。（菊川市で野菜の生産を行う 早川 ナナ 氏）「野菜を入れるコンテナ、赤いコンテナとか、緑のコンテナ。塗料がないので作れないと…」Ｑ.それは塗料なんですか？「お店で使う、このスーパーの袋だったりとか、ほんとに、何がなんでも上がってますよね。このシール作るのも、1個いくらが…すごい単価が高かったりとか」しかし、生産コストが上昇しても、販売価格には転嫁できないといいます。（菊川市で野菜の生産を行う 早川 ナナ 氏）「こういうガソリン、肥料、資材の負担って…全部生産者なんですよ。自分たちが、家計と一緒でやりくりする。運送を20入りのを40に変えるとか、ほんとに小さな小さな節約を、生産者側は頑張って消費者に届けてる感じです」そして、コメの生産も行う早川さんは、新米価格の下落にも危機感を持っています。（菊川市で野菜の生産を行う 早川 ナナ 氏）「お米は、去年大体3万円ぐらいの取引だった、1俵。でもことしは1万円下がって、1俵2万円台に価格が下がるといわれているので、ちょっと怖いなと。私たち農家はですね、、その価格が高騰だとか安いとかそういうよりも、安心して作りたいっていうのが、やっぱり一番で、お米に関して、今の中東情勢がすごく関わってるかっていうと、そこまでまだ影響は来てないんですけれども、やっぱり作る側としては安心して作りたいから、国には、日本人の食を守っいてる第一次産業に対して、もうちょっと目を向けてほしいというのはあります」（スタジオ）