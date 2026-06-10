「耳が聞こえなかったベートーヴェンに見せたい」子どもたちがウィーン国連で届けた新しい《第九》

耳の聞こえる・聞こえないを超えて、さまざまな子どもたちが同じ舞台に立ち、音楽をつくるインクルーシブな合唱団がある。「ホワイトハンドコーラスNIPPON」だ。聴覚や視覚に障害のある子ども、自閉症や知的障害のある子ども、車いすユーザーなど、社会的に“マイノリティ”と呼ばれる子どもたちが多く参加している。目の見えない子は声で歌い、聞こえない子は白い手袋を使って、手話をもとにした「手歌（しゅか）」で歌の世界を表現することから、この名前がついた。この活動は、2024年、国際的な取り組み「ゼロ・プロジェクト・アワード」を受賞した。「ゼロ・プロジェクト（Zero Project）」は、国連障害者権利条約に基づき、バリアのない社会をめざして2008年に始まったプロジェクトで、毎年、世界各地の革新的な実践を選び表彰している。そして2024年2月、オーストリア・ウィーンの国連では、その取り組みの一環として開かれた会議の場で、日本の子どもたちがベートーヴェンの《第九》を披露した。

ホワイトハンドコーラスNIPPONの活動は、南米ベネズエラで生まれた音楽教育プログラム「エル・システマ」をルーツに持つ。その流れを受けながら日本で広がり、現在の形へとつながってきた。この活動を追いかけてきたのがジャーナリスト・鈴木款さんだ。著書『音楽の見える瞬間 ホワイトハンドコーラスNIPPONのきせき』（2026年5月27日発売）では、活動の成り立ちから、子どもたちがいくつもの“壁”を越え、やがて音楽の都ウィーンで《第九》を響かせるまでの歩みが描かれている。

書籍からの抜粋を連載としてお伝えする連載第3回前編【「すべての人が偏見を捨てたらわたしは自由になれる」ウィーンの国連で聞こえない子ども、聞こえる子ども、皆が伝えたこと】では、ホワイトハンドコーラスNIPPONが国際的な評価を受けた経緯や、ウィーンで合唱を披露するに至るまでの歩みを紹介した。後編では、《第九》本番の様子と、その舞台裏を伝える。

国連でベートーヴェンに《第九》を届ける

そしてゼロ・プロジェクト会議の最終日、国連ウィーン事務局の特設会場で閉会式に登場したのはホワイトハンドコーラスNIPPONだ。曲はベートーヴェンの交響曲第9番ニ短調作品125、通称《第九》。その第4楽章〈歓喜の歌〉の手歌は、ドイツ語手話を母語とする澤木エレナさん、井崎哲也さん、後述する奈苗さん、コロンさん、そして子どもたちが力をあわせてつくりあげたものだ。

コロンさんはこう語る。

「20代後半から耳が聞こえなくなっていたベートーヴェンは、さまざまな困難と向きあいながらも、人類史上もっとも壮大で友愛に満ちたメッセージをこの交響曲に残しました。交響曲の響きや重厚に重なる歌声はベートーヴェンの頭のなかで生みだされましたが、彼がじっさいにその音を聴くことはありませんでした。もしその歌が目で見えたなら、天国にいるベートーヴェンに届けられるかもしれない。そんな思いをこめて手歌をつくりました」

客席で開演を待っていると、隣に座ったアメリカから来たという高齢の女性に声をかけられた。「これからなにがはじまるの？」。わたしはホワイトハンドコーラスについて簡単に説明し、「忘れられない日になりますよ」と答えた。そして子どもたちが登場し、静かな伴奏のあと、歌声と手歌で〈歓喜の歌〉を情熱的に届けはじめると、会場にいる数百人の観衆の熱量がいっきに高まった。

交響曲《第九》

おお 友よ このような音楽ではなく

もっと快く もっと喜びに満ちた歌を

歌おうではないか

喜び それは美しい神々の火花

至福の国に住む娘

わたしたちは燃えるような陶酔のうちに

天上的な喜びよ あなたの神殿に登る

あなたの魔法の力が 時流にきびしく

分け隔てられていたものを ふたたび結びつける

すべての人々は あなたのやさしい

翼のもとで みな兄弟となる

たがいに友となる幸運に

めぐまれた者は

やさしい女を得た者は

こぞって歓声に唱和するがいい！

そう この世でひとりだけでもわがものと

よべる人がいる者は みなのこらずにだ！

そして 不幸にもそれができなかった者は

泣きながらこの仲間から人知れず去るがよい！

あらゆる生き物は 喜びを

自然の乳房から飲む

善人も悪人も すべての人々が

喜びというバラの道をたどる

喜びはわたしたちに 接吻とワインをあたえ

死の試練をへた友をあたえてくれた

喜楽は小さな生き物にもあたえられ

天使は神の前に立つ

創造主の星々が 壮麗な天空を

飛びかう様子さながらに 喜々として

兄弟たちよ 君たちの道を進め

喜々として 勝利をめざす英雄のように

抱きあおう 数百万人の人々よ！

この接吻を 全世界に！

兄弟たちよ 星空の上には

愛する父が 住んでいるにちがいない

数百万人の人々よ 君たちはひざまずいているか？

世界よ 君は創造主を予感しているか？

星空のかなたに 彼を探しもとめるがよい

彼は星々の上に 住んでいるにちがいない

──フリードリヒ・フォン・シラー「喜びに寄す」（田辺秀樹訳）

観客の多くにとって、ホワイトハンドコーラスNIPPONのパフォーマンスをじっさいに観るのははじめてだったはずだ。演奏が終わると国連関係者ら数百人の観客がいっせいに立ち上がり、「ブラボー！」の声と拍手、そして手話の拍手が会場を埋めつくし、いつまでもやまなかった。

「社会はまだ音楽の可能性に気づいていない」

そしてアンコールは《ゼロ・プロジェクト賛歌》。子どもたちの澄んだ歌声とハーモニーを描く手歌に、感きわまって涙を流す観客の姿があちこちに見られた。その瞬間、違いを超えてともに歌う子どもたちの存在が、インクルーシブな未来への新たなメッセージとなって世界に送られた。この模様をわたしは、歴史的瞬間に立ち会った一記者として、記事に記録した。演奏後のメンバーの声を抜粋したのがこちらだ。

「声隊」と「サイン隊」で音楽にバリアはないことを証明……世界が認めたインクルーシブ団体「ホワイトハンドコーラスNIPPON」

パフォーマンス後、子どもたちにそれぞれの思いを聞いた。

サイン隊のさらさん（2016年生まれ）は「泣いている人がいた。声隊のきれいな歌があったからかな。サイン隊もみんなすごいと思った」と話し、サイン隊のゆうたくんは「楽しくできた。100点かな。ウィーンにまた来るのも楽しみだし、ほかのところにも行ってみたい」と語った。声隊のこうちゃんは「99点。とてもいい演奏になったかなと思います。帰国すると現実に戻される感じがするので、このままウィーンにいたいです」といい、声隊のまさきくんは「すごく楽しかったです。やっぱり少し緊張しましたけど90点台後半ぐらいですかね」と話した。そしてふたりにつぎの目標を訊くと、そろって「ホワイトハンドコーラスをつづけていきたいです」と答えた。

コロンさんは「社会はまだ音楽の可能性に気づいていない」という。「多くの人が音楽は聴くか音を出して楽しむと思っていますが、音楽にはインクルーシブ教育としてさまざまな可能性があります。全員が同じ音を奏でるよりも、さまざまな人がいろいろな音を奏でたほうが美しいハーモニーができます。音楽は耳が聞こえる人だけのものではありません。聞こえない人も白い手袋を付けて手歌をすれば、いっしょに音楽ができることをもっと多くの人に知ってほしいと思います」

ホワイトハンドコーラスNIPPONは、東京、京都の活動をより地域に根ざしていきながら、ユニバーサルなものにしていくことが目標だ。コロンさんはこう語る。「子どもたちと活動するのは未来をつくることに直結しています。だから止めることはできません。音楽は表現やスキル、運動機能を発達させますが、それ以上に魂を育て、人生をゆたかにし、生き抜く力をあたえるものなのです」

世界が認めたインクルーシブな団体、ホワイトハンドコーラスNIPPON。つぎの世界の舞台に向けて活動スタートだ。

──2024年3月13日「FNNプライムオンライン」掲載記事より一部抜粋（表現を一部変更）

「手歌は、音楽そのものを伝えるもの」

《第九》の手歌をつくったメンバーのひとりで、アカンパニストとして活躍する奈苗さんは、2020年にサイン隊として入会した。映画や舞台に出演するプロのろう俳優、サインパフォーマーでもある。

ホワイトハンドコーラスNIPPONにおける「アカンパニスト」とは、声楽や器楽の伴奏者という意味ではなく、子どもたちと同じ目線に立ち、ともに歩む（accompany）先輩をさす言葉だ。奈苗さんはサイン隊の一員として、先生たちが気づきにくい子どもの変化やニーズをキャッチする役割をになっている。じっさい、彼女がいることで手歌用楽譜や情報保障の工夫が生まれた。

「ここは国境も障害もなくフラットに受け入れてもらえました。人間として認められた感覚になったんです」──国連での経験をこう振り返る奈苗さん。日本では「聞こえない」とわかると、「ごめんね」「どうすればいいのかわからない」と壁をつくられてしまうことが多かった。小学生のころ、地元の盆踊りに参加しようとしたとき、知らないおばあさんから「この子は聞こえないからダメ」と言われた記憶はいまも残っている。それだけに国連で感じた隔たりのない居心地のよさは、彼女にとって大きな意味をもっていた。

岐阜県で育った奈苗さんは、口話教育を受けて育ち、社会に出てからは独学で手話を取得した。30代で俳優活動をはじめ、聴覚障害者ミスコンで優勝して世界大会に出場。その後、本格的に舞台や映画の世界へと歩みを進めた。

ホワイトハンドコーラスに出会ったのは2017年。手歌を観て「美しい」と感じたという。小学生のころに日本舞踊を習った経験があり、「音は聞こえないが音楽にあわせて身体を動かすことはわかる」と語る。「手話が歌詞を伝えるのに対して、手歌は音楽そのものを伝えるものだと思います。同じ動きのようですがひとりひとり違うイメージで手歌をやっているんです」

ベートーヴェンに手歌を見せたい

「ホワイトハンドコーラスとは？」とたずねると、奈苗さんは迷わず「インクルーシブのひとことにつきます」と答えた。「聞こえる人も聞こえない人も、見える人も見えない人も、舞台に立つと特性の違いが見えなくなる。でもひとりひとりにスポットを当てると、その人ならではの特性が浮かびあがってくるのです。ホワイトハンドコーラスは芸術か福祉かと問われればわたしは芸術だと思います。みんなが絵を描くように、それぞれの手歌をつくっているからです」

《第九》の手歌づくりを振り返り、奈苗さんはこう語る。「最初は古くむずかしい歌詞に“これはできるかな”と不安もありました。でもベートーヴェンがこの曲をつくったとき、すでに耳が聞こえていなかったと知って、雷に打たれたように感じました。だからこそベートーヴェンの思いを“見える言葉”である手歌で表現し、ベートーヴェンに見せたいと思ったのです」

その思いは子どもたちにも伝わっていた。声隊のえまさん（2015年生まれ）は、小学1年生のころから音楽に親しみ、ベートーヴェンの伝記を読んで《第九》にあこがれていた。写真展「第九のきせき」を観て感動し、みずからホワイトハンドコーラスに連絡したというから本気のベートーヴェンファンだ。「ベートーヴェンはもともとあった聴力がなくなってしまってからも、頭のなかで音楽をつくったのがすごいと思います」

サイン隊のゆうたくんは長くつづいた練習をこう振り返る。「ホワイトハンドコーラスNIPPONに入っていちばんむずかしかったのは《第九》でした。こんなに長い曲をおぼえるのはたいへんでした。でもこの曲をつくったベートーヴェンが、難聴を越えて壁を壊して完成させたことを知って大好きになりました」

声隊のうららさんも、入会してもっともむずかしいと思ったのは《第九》の練習だったという。「リズムや音程、歌詞をおぼえるのがたいへんでした。学校でも《第九》をみんなで歌うので、授業前やお昼休みに先生と練習しました。サイン隊のとむさんと学校が同じなのでいっしょに練習できたのもよかったです」

【前編】「すべての人が偏見を捨てたらわたしは自由になれる」ウィーンの国連で聞こえない子ども、聞こえる子ども、皆が伝えたこと