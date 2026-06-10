11日は変わりやすい天気に。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■晴れても傘の出番 天気急変に注意

11日（木）は北日本から西日本にかけて晴れる所が多くなりそうです。梅雨入りしている地域でも梅雨の中休みとなるでしょう。ただ、午後は上空に寒気が流れ込んでくるため、大気の状態が不安定となりそうです。北海道から中国地方にかけて、山沿いを中心に急な雷雨に注意が必要です。関東も夕方以降は平野部に雨雲が流れ込んでくる可能性があるため、にわか雨や雷雨にお気をつけください。6月11日は暦の上での梅雨入りとされる「入梅（にゅうばい）」になることが多いため、「傘の日」に制定されています。11日の傘の日は、晴れている地域でも傘の出番がありそうです。出かける時に雨が降っていなくても、折りたたみの傘があると安心でしょう。

■関東も気温上昇 西日本や東日本で広く夏日に

11日（木）は西日本や東日本を中心に25℃以上の夏日が予想されています。最高気温は東京でも25℃の予想で、9日ぶりの夏日になるでしょう。東海から西では内陸を中心に30℃以上の真夏日になる所もありそうで、大阪でも29℃と真夏日に迫る暑さになるでしょう。湿度は低くカラッとした暑さになりますが、熱中症には注意が必要です。北海道も前日より気温が上がる所が多く、札幌も21℃と6日ぶりに20℃を超える予想です。

■沖縄や奄美は土砂災害に警戒が続く

【11日(木)の予想最高気温】（）内は前日比と季節感札幌 21℃（+5 6月上旬）※6日ぶりの20℃以上仙台 23℃（-1 平年並み）新潟 25℃（+3 平年並み）東京 25℃（+1 5月下旬）※9日ぶりの夏日予想名古屋 28℃（-2 6月下旬）大阪 29℃（+1 6月下旬）広島 28℃（±0 6月下旬）福岡 29℃（+2 7月上旬）

梅雨前線は沖縄や奄美付近に停滞する予想で、前線上の低気圧が通過するでしょう。11日朝にかけては雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに警戒が必要です。日中は低気圧が抜けていき、雨のやむ所が多くなりますが、これまでの長雨で地盤が緩んでいる所が多くなっています。雨がやんだあとも土砂災害には十分にご注意ください。先島諸島では夕方以降も再び雨が強まりそうです。