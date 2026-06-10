八天堂の夏ギフト2026登場♡ひんやりスイーツで贈る涼やかな夏時間

暑さが本格化するこれからの季節にぴったりな「八天堂夏ギフト2026」が、2026年6月10日より八天堂オンラインショップで販売スタートしました。今季はオンラインショップ初登場となる「冷やして食べるくりーむもみじ」をはじめ、毎年人気のマンゴーフレーバーや瀬戸内レモンを使用した爽やかなスイーツパンをラインアップ。大切な方への贈り物にも、自分へのご褒美にもおすすめのひんやりギフトです♡

「冷やして食べるくりーむもみじ」に注目

冷やして食べるくりーむもみじ

今年の夏ギフトで見逃せないのが、八天堂オンラインショップに初登場する「冷やして食べるくりーむもみじ」です。

もっちりやわらかな生地の中に、やさしい甘さのこしあんと八天堂特製カスタードをたっぷり閉じ込めた新感覚スイーツ。

広島を代表する銘菓「もみじまんじゅう」と、八天堂が培ってきた冷たいスイーツづくりの技術が融合した一品です。

ひんやりなめらかな口どけと和洋折衷の味わいは、暑い季節のご褒美スイーツにもぴったりです♡

八天堂のももフレーバーが再登場♡ファミマ限定くりーむパンで夏を満喫

夏限定フレーバーが彩る爽やかなくりーむパン

くりーむパンマンゴー

季節限定商品として登場する「くりーむパンマンゴー」は、濃厚なマンゴーの甘みとクリームのまろやかさが絶妙にマッチした夏らしい味わい。

くりーむパンマンゴー

さらに「とろける瀬戸内くりーむパンレモン」は、瀬戸内産レモンマーマレードと特製クリームを合わせた2層仕立てで、爽やかな酸味とやさしい甘さを楽しめます。

定番人気のカスタードや生クリーム＆カスタード、抹茶、チョコレート、小倉、塩バターくりーむパンも加わり、バラエティ豊かなラインアップが魅力です。

夏の贈り物にぴったりな3つの詰合せセット

【ひんやり、とろける。もみじ＆くりーむパン8個詰合せ（5種）】

早割価格3,000円（税込・送料込）／通常価格3,200円（税込・送料込）

冷やして食べるくりーむもみじ×4、くりーむパン（カスタード、生クリーム＆カスタード、抹茶、チョコレート）×各1

【旬の彩りくりーむパン6個詰合せ（4種）】

早割価格3,000円（税込・送料込）／通常価格3,200円（税込・送料込）

くりーむパンマンゴー・とろける瀬戸内くりーむパンレモン×各2、塩バターくりーむパン・くりーむパンカスタード×各1

【季節を味わうくりーむパン12個詰合せ（8種）】

早割価格4,600円（税込・送料込）／通常価格5,000円（税込・送料込）

くりーむパンマンゴー・とろける瀬戸内くりーむパンレモン・塩バターくりーむパン×各2、くりーむパン（カスタード×2、生クリーム＆カスタード、抹茶、チョコレート、小倉×各1）

お得な早割キャンペーンも実施中

夏ギフト2026では、2026年6月30日（火）23:59まで早割キャンペーンを実施中。通常価格よりお得に購入できるため、夏のご挨拶やお中元を検討している方にもおすすめです。

【販売期間】

■早割（早期出荷割引）

2026年6月10日（水）～6月30日（火）23:59まで

■通常（日付指定可能）

2026年6月10日（水）～8月31日（月）23:59まで

涼やかな贈り物で夏のご褒美時間を

冷たくなめらかな口どけが魅力の八天堂夏ギフト2026は、季節限定フレーバーや新登場のくりーむもみじなど、夏ならではのおいしさが詰まった特別なラインアップです。

家族や友人へのギフトはもちろん、自宅で楽しむスイーツタイムにもぴったり♡

お得な早割期間を利用して、ひんやり幸せな夏の味覚をぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。