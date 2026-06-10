ＮＨＫ「おはよう日本」が１０日、放送され、サッカー日本代表で、１１日（日本時間１２日）に開幕するワールドカップ北中米３カ国大会が初のＷ杯となるＭＦ中村敬斗選手（２５）の特集が組まれた。幼少期に自宅の居間でリフティングする姿など貴重な映像をはじめ、単独インタビューも放送された。

中村選手は「６歳の時、２００６年のドイツＷ杯があって、それを見て本気でサッカーを始めた。その時からＷ杯はずっと夢の舞台で」と話した。子供のころには、母親と自宅でピンポン玉を使ったボレー練習をしており、ピンポン玉を用意されると、「全然やってないんで、できるかなー」と口にしながら、見事なボレーを披露。「これ本当に（ボレーの）芯食う練習なんですよ、本当にボレー上手になった」と笑顔を見せた。

初のＷ杯に向け、「小さいころから（両親と）一緒に頑張ってきて、やっと夢をつかんだ。チームとして優勝を目標にやってきてますし、ゴールに直結するようなプレーを、全力で自己ベストを尽くして、チームの勝利に貢献できればいいなと思います」と意気込みを語った。

特集は午前７時台で、ＳＮＳ上には「まって、中村敬斗しぬほどかっこいい 何あれ」「どこぞのアイドルかと思ったら中村敬斗選手だった」「ちょっとイケメンすぎる」「イケメンすぎやろ」「イケメン過ぎ…」「めっちゃいい男やな…」「男前やなぁ」「中村敬斗選手ほぼ俳優」「かっこよ」「幼い頃から才能を伸ばし続けた愛情たっぷりのご両親」「人類で１番かっこいい お顔が素晴らしすぎる」など多くの声が書き込まれる反響となっていた。