豊川稲荷で、夜まつりが始まりました。目玉は、大学生が手がけたお化け屋敷です。

【写真を見る】大阪大学の学生がプロデュース “治験”がテーマのお化け屋敷 ｢泣きの時間が去年より延びるように…｣ 6月末まで土日に開催 ｢豊川夜まつり｣ 愛知

豊川稲荷で始まった「豊川夜まつり」。今年で3回目の開催で、境内には屋台やキッチンカーなど約100店が並びました。

中でも、ひと際長い列ができていたのが、大阪大学の「お化け屋敷制作プロジェクトGeist（ガイスト）」が手がけたお化け屋敷。去年、開催した時には…



「めっちゃ怖かった。最後がすごく怖かった」





｢泣きの時間が去年より延びるように…｣

今年は…（大阪大学お化け屋敷制作プロジェクトGeist 山田幸来代表 20歳）「ことしはズバリ 治験がテーマ。高額な報酬にひかれて治験バイトに来たお客さんが、治験の薬で…っていう。普通の病院のはずなんですけど、どこかおかしいのかな…みたいな」

午後4時の営業開始に向け、明るいうちから入念にリハーサル。驚かせるタイミングなどを話し合いながら作り上げていきます。



（山田代表）

「泣きの時間が去年より延びるように全力でやる」

そして、午後4時に営業スタート。暗くなると、より一層 雰囲気が増すお化け屋敷。あたりに悲鳴が響き渡ります。



「こわかった」

「めっちゃ面白かったです」

「もう覚えてない、めっちゃ怖かった…」

足の震えが止まらない子どもも

お化け屋敷から出てきた男の子は…



「足がぶるぶるする」



足の震えが止まらない様子。

Q.もう1回入れる？

「いや無理」



豊川稲荷の「夜まつり」は、6月末までの毎週土日・午後4時～9時まで行われます。