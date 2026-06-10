福島相双復興推進機構は今年度、東京電力福島第一原発事故で被災した１２市町村で活動する「部活」を設ける。

年齢や性別、居住地を問わず地域に継続的に関わる関係人口の増加を目指す。趣味を入り口に交流の場をつくり、復興支援とは異なる形で地域活性化につなげる狙いだ。（山波愛）

同機構は２０１５年に設立され、原発事故の被災地で事業や営農の再開に向けた支援などに当たっているほか、近年はまちづくり支援の一環で交流・関係人口拡大にも取り組んでいる。

東日本大震災の発生から１５年が経過したが、避難指示の解除が遅れた地域では居住人口が震災前の半分にも満たなかったり、住民の帰還が進んでも高齢化が進んだりしていて、関係人口をどう増やすかが課題となっていた。

新たな事業では、昆虫採集や料理、手仕事などの「部活」に関心のある参加者を「部員」として募り、１２市町村（田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村）で年に複数回活動する。

県内に有数の生息地があるカブトムシやホタルのほか、郷土料理や手工芸品など福島ならではの地域性を部活に盛り込み、これまでターゲットとなっていなかった子どもにも焦点を当てる。

同機構の皮籠石（かわごいし）直征・広域まちづくりグループ長は「自分の好きな釣り場に定期的に通うように『好き』の延長で継続して足を運んでもらいたい。福島が（自宅や職場、学校と異なる）サードプレイスになれば」と語る。

居住地を問わない部活の顔役となる「顧問」や、地元のガイド「地域ナビゲーター」を配置。東京都渋谷区にも拠点を設けることで首都圏からの参加を促す。オンライン上に「部室」を設け、現場で活動する日以外でも部員同士の交流ができるようにする。

５月中旬には福島市で担当者によるキックオフミーティングを開催。これまでに事業を「相双偏愛１２部」と名付け、今年度は「いきもの探求部」「おうちごはん部」「くらしの手しごと部」の三つを創部することが決まった。県内外合わせて各部２０人ほどの規模を想定し、７月初旬に募集を開始する予定だ。

同機構まちづくり交流推進課の椎根里奈参事は「福島の人が気付いていない地元の魅力がある。福島をわくわくの的として磨きたい」と意気込んでいる。