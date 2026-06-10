「たこ焼きは屋根の上です！！！！！ 思い出して下さい！！！！！！！！！」…大阪のたこ焼き店がXに投稿した“緊急呼びかけ”が話題となり、多くの人を笑わせながらも「分かる…」と共感を集めています。



【Xの投稿を見る】たこ焼たこばさんが懸命に呼びかけ

投稿したのは、大阪・上新庄にあるたこ焼き店「たこ焼たこば takoyaki takoba」（@takoyakitakoba）。



ある日、店の前に車で訪れた男性客が、たこ焼き40個を購入。ところがその後、思わぬできごとが起きたといいます。



赤ちゃんをチャイルドシートへ…そのまま発車

投稿によると、男性客は赤ちゃんを抱っこして来店し、10個入りのたこ焼きを4パック購入したそうです。



店側によれば、男性客は一度たこ焼きを車の屋根に置き、赤ちゃんをチャイルドシートへ乗せていたとのこと。しかし、そのままたこ焼きを回収し忘れ、発車してしまったといいます。



「お車で買いにこられたお客様（店の前に路駐）です。勝手な想像ですが、お子様をチャイルドシートにセットしているうちに、後続車からクラクションでも鳴らされて焦られたのではないでしょうか？」



店主は、そう振り返ります。



さらに、「私ですが、気がついたときには、今まさに発車した瞬間で出遅れてしまいました」と説明。あわてて呼び止めようとしたものの、間に合わなかったそうです。



“たこ焼き40個の行方”にネットざわつく

投稿は大きな反響を呼び、「その後が気になりすぎますw」「車あるあるですねwww」「40個ぜんぶですか？！！！！！！！！！！！！！」といったコメントが殺到。



さらに、「あれ、案外落ちなかったりして驚くんだよね」「昔の覆面のパトランプのように、信号待ちで回収するんでしょうね」など、“無事帰還説”を想像する声も寄せられました。



中でも注目を集めたのが、“自分もやったことがある”という失敗談の数々です。



「コストコのピザを乗せたまま発車した」

「小児科帰りにスマホを屋根に置いたまま走った」

「2Lペットボトルを車の屋根に置いたまま走り出したことがある」

など、“屋根置き忘れ経験者”が続出。



中には、「うちの夫は次女のベビーシューズを車の屋根に乗せたまま発車してしまい、後続の市営バスの運転手さんが『前の方！ 小さなお靴が！ かわいらしいお靴が屋根に乗ったままです！！』とマイクで知らせてくれたことがあります」というエピソードもあり、多くの人を和ませていました。



「特に多い忘れ物は脱いだ靴」

投稿がここまで拡散するとは思っていなかったという店主ですが、実は“車の屋根置き忘れ”自体は珍しい話ではないそうです。



「車の屋根の上に物を忘れる方は、かなり多いです。ウチでも初めてのできごとではありません。何回もあります」



中でも特に多いのが、靴だといいます。



「世の中、意外と車内を土足厳禁にしてる人は多くて、脱いだ靴を忘れる方は多いです。コンビニの紙コップのコーヒーも多いですね」



投稿後、お客様本人から「たこ焼きを忘れてませんでしたか？」という問い合わせはなかったそうで、店主は「無事にご自宅に到着したのではないでしょうか？」と推測しています。



SNSでは、「たこ焼きと赤ちゃんが逆でなくてよかった」「後続車のおやつになっていることを願います」など、ユーモアあふれるコメントも続々。



思わぬ“たこ焼き事件”は、多くの人の記憶にある「うっかり体験」を呼び起こしながら、ネットを笑顔にしているようです。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）