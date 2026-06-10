「cafe&bar Varia」は、名鉄「鳴海駅」近くに、2025年11月オープンしたカフェバーです。



ランチはメインを選べるコーススタイルで、メインはオムライス、パスタ、ハヤシライス、ハンバーグの4種類から選択可能。



中でも人気なのがオムライスです。注文ごとにチキンライスを炒め、生クリームを加えたコクのある卵でオムレツを作ります。ソースは、自家製トマトソース、チーズソース、デミグラスソースの3種類から好みで選べます。





パスタは、生ハムのペペロンチーノやトマトソース、明太子クリームソースなど種類豊富。ハヤシライスやハンバーグも自家製です。ランチコースに追加できるデザートも店内で手作りしています。ディナータイムには、「カプレーゼ」「生ハム」「彩り野菜のラタトゥイユ」「グリルチキン」などのイタリアンメニューが並び、食事はもちろん、お酒とともに楽しむこともできます。ドリンクメニューも充実。ワインはイタリア産にこだわってセレクト。赤、白、スパークリングを取りそろえていますが、オーナーのおすすめは、飲みやすさとバランスの良さが魅力のオレンジワインです。店内はモダンで落ち着いた雰囲気。バー利用はもちろん、家族連れやカップルなど幅広い客層が訪れ、それぞれの時間を楽しんでいます。＜ランチメニュー＞【ランチコース（サラダ、スープ、本日のアラカルト、選べるメイン）】（1500円～）【お子様ランチ】（935円）＜デザート＞【ガトーショコラ】【チーズケーキ】【コーヒーゼリー】（コースに＋330円）＜ディナーメニュー＞【カプレーゼ】【彩野菜のラタテュイユ】（各700円）【グリルチキン（デミグラス・和風）】（1430円）【自家製ミートソースパスタ】（1375円）【オレンジワイン（グラス）】（1100円） など※2026年3月5日時点の情報です