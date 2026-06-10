ふわとろオムライスが話題…鳴海駅近くに誕生したカフェバー 自家製洋食ランチとこだわりのイタリアンを満喫
「cafe&bar Varia」は、名鉄「鳴海駅」近くに、2025年11月オープンしたカフェバーです。
ランチはメインを選べるコーススタイルで、メインはオムライス、パスタ、ハヤシライス、ハンバーグの4種類から選択可能。
中でも人気なのがオムライスです。注文ごとにチキンライスを炒め、生クリームを加えたコクのある卵でオムレツを作ります。ソースは、自家製トマトソース、チーズソース、デミグラスソースの3種類から好みで選べます。
ディナータイムには、「カプレーゼ」「生ハム」「彩り野菜のラタトゥイユ」「グリルチキン」などのイタリアンメニューが並び、食事はもちろん、お酒とともに楽しむこともできます。
ドリンクメニューも充実。ワインはイタリア産にこだわってセレクト。赤、白、スパークリングを取りそろえていますが、オーナーのおすすめは、飲みやすさとバランスの良さが魅力のオレンジワインです。
店内はモダンで落ち着いた雰囲気。バー利用はもちろん、家族連れやカップルなど幅広い客層が訪れ、それぞれの時間を楽しんでいます。
＜ランチメニュー＞
【ランチコース（サラダ、スープ、本日のアラカルト、選べるメイン）】（1500円～）
【お子様ランチ】（935円）
＜デザート＞
【ガトーショコラ】【チーズケーキ】
【コーヒーゼリー】（コースに＋330円）
＜ディナーメニュー＞
【カプレーゼ】【彩野菜のラタテュイユ】（各700円）
【グリルチキン（デミグラス・和風）】（1430円）
【自家製ミートソースパスタ】（1375円）
【オレンジワイン（グラス）】（1100円） など
※2026年3月5日時点の情報です