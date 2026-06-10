TOMORROW X TOGETHER、大人の魅力あふれる黒コーデ披露 クールな表情で魅了＜Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』＞
ファッション、音楽、カルチャーが融合したエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」が、6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催。6月10日（水）に行われたグリーンカーペットにTOMORROW X TOGETHERが登場した。
【写真】ビジュ爆発！ TOMORROW X TOGETHERソロショット
■美しいスタイル際立つ！
この日、TOMORROW X TOGETHERのスビン、ヨンジュン、ボムギュ、テヒョン、ヒュニンカイは、大人の魅力があふれるオールブラックのコーディネートで登場。
ブラックで統一しながらも、光沢感のある生地をウエストや襟元、ボトムスなどメンバーごと異なるデザインで使用した衣装は、それぞれの美しいスタイルとクールな表情を際立たせていた。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、Mrs. GREEN APPLEが立ち上げた新しいエンタテインメントメディア。ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショーを通じ、プライズ（PRIZE）とはまた違う、プレイズ（PRAISE）というスタイルで、多様で、魅力的なエンタテインメントを届ける。
今年は6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催される本イベント。1日目はMrs. GREEN APPLE、AI、asmi 、超ときめき▽宣伝部、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、中条あやみが、2日目はMrs. GREEN APPLE、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS、中条あやみが登場する。
【写真】ビジュ爆発！ TOMORROW X TOGETHERソロショット
■美しいスタイル際立つ！
この日、TOMORROW X TOGETHERのスビン、ヨンジュン、ボムギュ、テヒョン、ヒュニンカイは、大人の魅力があふれるオールブラックのコーディネートで登場。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、Mrs. GREEN APPLEが立ち上げた新しいエンタテインメントメディア。ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショーを通じ、プライズ（PRIZE）とはまた違う、プレイズ（PRAISE）というスタイルで、多様で、魅力的なエンタテインメントを届ける。
今年は6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催される本イベント。1日目はMrs. GREEN APPLE、AI、asmi 、超ときめき▽宣伝部、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、中条あやみが、2日目はMrs. GREEN APPLE、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS、中条あやみが登場する。